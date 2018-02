En spion. En hemmelig domstol. Påstand om skjulte motiver. Her er det du trenger å vite om Nunes-notatet.

Bråket rundt etterforskningen av forbindelsene mellom Trump og Russland fortsetter å eskalere.

Fredag gikk Det republikanske partiet og president Donald Trump til kraftig motangrep. Da offentliggjorde de et hemmeligstemplet notat, til tross for skarpe advarsler fra demokrater, FBI og Justisdepartementet.

Mange partifeller var også skeptisk til offentliggjøringen.

Her er et forsøk på å forklare hva notatet er, hvordan det henger sammen med bruduljen rundt Russlandsetterforskningen og hva reaksjonen har vært.

Hva er det som gjør notatet så eksplosivt?

Notatet anklager i bunn og grunn FBI for å ha løyet overfor en domstol (ved å holde tilbake informasjon).

Dette er en svært alvorlig anklage. Det antyder også at byrået har politiske motiver for å gjøre dette; at de prøvde å skade Trump til fordel for Hillary Clinton.

Hva er det FBI har gjort?

Når FBI og de andre etterretningsorganene ber om å få overvåke amerikanere må de få tillatelse fra en dommer i en hemmelig domstol.

Det kalles en FISA-søknad. FBI har satt sammen en slik søknad for å få lov til å avlytte Carter Page, som var en Trump-rådgiver tidlig i valgkampen.

Hver 90. dag må søknaden fornyes. I søknaden om Page har FBI brukt informasjon fra en rapport som er skrevet av en britisk eks-spion ved navn Christopher Steele.

Men ifølge notatet har de unnlatt å fortelle dommeren at Steele fikk penger av et selskap som jobbet for Hillary Clinton. FBI har dessuten lagt ved en artikkel fra Yahoo News som skal støtte søknaden, men som også er basert på en lekkasje fra Steele til Yahoo News.

Hvem er Steele og hva har han med Russlandsetterforskningen å gjøre?

Christopher Steele ble hyret av amerikanske presidentkandidater for å grave frem dritt om Donald Trump under valgkampen. Steele ble først hyret av en av Trumps republikanske motstandere i primærvalgkampen (vi vet fortsatt ikke hvem det er).

Deretter ble han leid inn av et selskap som jobbet på vegne av Det demokratiske partiet og Hillary Clinton.

Han jobbet frem en rapport i flere kapitler som hevder at Trump har tette forbindelser til Russland. Rapporten antyder at russerne har svært skadelig og pinlig informasjon om Trump – blant annet en episode fra et luksushotell i Moskva. Denne rapporten ble lekket like før Trump ble president.

Gamle spioner tjener fett på å selge informasjon til politiske kandidater. Men Trump nektet å kjøpe drittpakke om seg selv.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Hvem er det egentlig som har skrevet dette notatet?

Det er de republikanske medlemmene i etterretningskomiteen i Representantenes hus, ved formannen Devin Nunes, som har skrevet det. Deretter stemte de for å offentliggjøre det, mot det demokratiske mindretallets vilje.

Da ba demokratene om at deres notat også måtte bli offentliggjort. Det er vanlig praksis. Men det stemte det republikanske flertallet nei til. Dermed er det bare én side som er blitt hørt. Fredag ettermiddag sa imidlertid lederen i Representantenes hus Paul Ryan at han ønsket av demokratenes notat også skal bli offentliggjort. Det er uklart når og hvordan det vil skje.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

Hva er egentlig etterretningskomiteen?

Etterretningskomiteen skal passe på at ikke etterretningstjenesten går amok og bryter loven. Den består av kongressmedlemmer fra begge partier.

Komiteen har tilgang til hemmeligstemplet informasjon og kan kalle inn agenter fra FBI og andre myndighetspersoner for å vitne. De har drevet en egen etterforskning av Russlands innblanding i valget.

Hva er det de vil med notatet?

De republikanske komitémedlemmene har vært mest opptatt av at amerikansk etterretning har overvåket personer i Trumpuniverset. De mener overvåkingen har skjedd på tynt grunnlag. De hevder også at det er motivert av at personer i FBI og justisdepartementet ikke liker Trump, og har bindinger til det demokratiske partiet og Hillary Clinton.

J. Scott Applewhite / TT / NTB scanpix

Har de noe bevis for det, da?

Vel, det mener de selv. Republikanerne har lenge hevdet at noen ga Steele-rapporten til FBI under valgkampen, og prøvde å få byrået til å se på anklagene. I notatet skriver Nunes at FBI etter hvert begynte å bruke Steele som kilde. Men i FISA-søknadene unnlater byrået å nevne at Steele ble betalt på vegne av Clinton, og at han også fikk betalt av FBI for samme info. FBI sluttet å bruke Steele som kilde i oktober 2016 fordi han snakket med media.

Nunes skriver dessuten i notatet at Andrew McCabe, som var nestleder i FBI inntil han trakk seg denne uken, sa til komiteen at FISA-søknaden ikke ville vært sendt uten Steele´s informasjon.

I notatet står det også at Steele fortsatte å ha kontakt med en person med en høy stilling i justisdepartementet etter at FBI sluttet å bruke ham. Denne personen, Bruce Ohr, er gift med en kvinne som jobber for Fusion GPS, selskapet som betalte Steele på vegne av Clinton. Ohr ga all informasjonen fra konen videre til FBI, uten at denne sammenhengen ble oppgitt i FISA-søknaden, ifølge notatet.

Demokratene, FBI og justisdepartementet har ikke villet offentliggjøre notatet. Hvorfor ikke?

De hevder at det er misvisende. For det første er det en lang rekke bevis som kreves for at en FISA-søknad skal godkjennes. Demokratene sier informasjon fra Steele bare var en liten del av en større pakke. Dernest påpeker de at Carter Page har vært etterforsket av FBI lenge før Steele ble engasjert, og har vært i søkelyset for sine Russlandsforbindelser helt siden 2013.

FBI og justisdepartementet er dessuten redde for at det svekker tilliten til deres evne til å holde informasjon og kilder hemmelig. Mange frykter også at det svekker tilliten til komiteen, blant annet fordi det refererer hemmeligstemplet info og konfidensielle vitnemål.

Manuel Balce Ceneta / TT / NTB scanpix

Hva sier Trump til alt dette?

Trump måtte godkjenne at notatet ble offentliggjort. Han har hele tiden kalt Russlandsetterforskningen for en løgnaktig heksejakt, og har presset på for å fjerne dem som har hatt ansvaret for den. I en kommentar sa han til journalister i Det hvite hus at det var en «skandale».

– Mange mennesker burde skamme seg, og verre enn som så, sa presidenten.

