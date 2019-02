Muellers kontor: Manafort kan tilbringe minst 19 år i fengsel

Kontoret viser til føderale tjenestemenn som har beregnet Manaforts potensielle straff, viser rettsdokumenter fredag.

Muellers folk kommer ikke med noen konkret anbefaling om straff, men stiller seg bak beregningen som viser at Manafort burde tilbringe mellom 19 og 24 år i fengsel. Manafort kan også måtte betale 24 millioner dollar i erstatning.

Hvis en føderal dommer legger seg på samme linje som straffeberegningen, vil Manafort få den lengste fengselsstraffen av samtlige i Russland-etterforskningen. 69-åringen vil da risikere å tilbringe resten av livet i fengsel.

Manafort er dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen har inngått en avtale med Mueller og har i en annen sak blitt dømt til tre års fengsel.