Både India og Pakistan gjør krav på Kashmir og kontrollerer hver sin del av regionen. India har stasjonert rundt 500.000 soldater i den indiske delen og anklager Pakistan for å støtte opprørsgrupper.

Rundt 70.000 mennesker er drept siden opprøret mot indisk styre startet i 1989.

De fleste innbyggerne i Kashmir støtter opprørernes krav om at territoriet skal være forent enten under pakistansk styre eller som et uavhengig land. Kilde: NTB