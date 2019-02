En varebil fullastet med eksplosiver gikk i luften ved siden av en kolonne med 78 busser som fraktet 2.500 medlemmer av en paramilitær styrke torsdag. To busser med 35 passasjerer hver ble ødelagt i angrepet. Fem andre biler ble også rammet av angrepet.

Lokale medier melder at den Pakistan-baserte gruppen Jaish e-Mohammed (JeM) har tatt på seg skylden for angrepet. JeM regnes av flere land, deriblant Storbritannia og USA, som en terrorgruppe.

Stringer / Reuters

Selvmordsangrepet er det dødeligste i området på flere tiår. Det fryktes at angrepet vil utløse ny spenning mellom India og Pakistan.

Pakistan avviser kobling til angrepet

– Vi krever at Pakistan slutter å støtte terrorister og terrorgrupper som opererer fra deres territorium, sa Indias utenriksminister i en uttalelse etter angrepet, ifølge Al Jazeera.

Pakistans utenriksminister sa ifølge Al Jazeera at han så på angrepet med stor bekymring.

– Vi motsetter oss sterkt enhver antydning fra den indiske regjeringen og medier som forsøker å koble angrepet til Pakistan uten å ha etterforsket saken, sa utenriksministeren.

Langvarig konflikt

Soldater og opprørspoliti ble utstasjonert i rundt 15 landsbyer i distriktet der den antatte gjerningsmannen kom fra, og innledet ransakelser i hus etter hus.

Både India og Pakistan gjør krav på Kashmir og kontrollerer hver sin del av regionen. India har stasjonert rundt 500.000 soldater i den indiske delen og anklager Pakistan for å støtte opprørsgrupper.

Rundt 70.000 mennesker er drept siden opprøret mot indisk styre startet i 1989.

De fleste innbyggerne i Kashmir støtter opprørernes krav om at territoriet skal være forent enten under pakistansk styre eller som et uavhengig land.