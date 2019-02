USAs president Donald Trump har selv sagt at det ikke er noe utenom det vanlige at presidenter erklærer nasjonal krise, og at hans forgjengere, både Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama, har erklært mange.

Trump har rett i at det er blitt erklært nasjonal krise en rekke ganger før, men det er helt ekstraordinært å gjøre det for å betale for et prosjekt mot Kongressens vilje. Ingen av de foregående tre presidentene som Trump nevner, har gjort det, ifølge en faktasjekk gjort av nyhetsbyrået AP.

Clinton erklærte nasjonal krise 17 ganger i løpet av sitt presidentskap

Bush erklærte 13 nasjonale kriser

Obama erklærte 12 nasjonale kriser

Alle disse tre presidentene satt ved makten i åtte år hver.

Tilsammen har det vært erklært nasjonal krise 58 ganger tilbake til 1978, ifølge en liste satt sammen av Brennan-senteret, et jusinstitutt ved NYU som er oppkalt etter høyesterettsdommer William J. Brennan. Av disse har 31 erklæringer fortsatt virkning.

Fakta: Dette sa Trump Under et møte med kabinettet tirsdag sa Trump ifølge nyhetsbyrået AP følgende: «Du vet, vi har allerede nasjonale kriser der ute. Du vet, president Obama, president Clinton, president Bush, de har erklært mange nasjonale – dette er ikke unikt. De har erklært mange nasjonale kriser. Mange, mange». AP har faktasjekket denne påstanden.

Pablo Martinez Monsivais, AP / NTB scanpix

Jurist: – Ekstremt uvanlig

En nasjonal unntakstilstand innebærer at Trump får utstrakt myndighet til å hente penger fra overalt på statsbudsjettet, inkludert fra forsvarsbudsjettet. 136 lover trer i kraft som gir ham slik myndighet.

– Det er ekstremt uvanlig at en president erklærer nasjonal unntakstilstand for å finansiere byggeprosjekter, særlig prosjekter som kongressen eksplisitt nekter å finansiere, sier juristen Andrew Boyle ved Brennan Center for Justice.

Muren mot Mexico var Trumps mest konkrete valgløfte, og han kom under sterkt press fra sine mest konservative støttespillere for ikke å gi etter for demokratene, med en 35 dager lang stengning av deler av statsapparat som resultat.

Svineinfluensa unntaket

De gangene forgjengerne erklærte unntakstilstand, var spesifikt for å håndtere kriser utenlands, for eksempel for å hindre utenlandske interesser eller terrorrelaterte organisasjoner tilgang på penger.

Den eneste gangen Obama erklærte unntakstilstand for andre formål, var for å håndtere svineinfluensaepidemien i 2009.

Obama, hvis presidentskap ligger nærmest Trump i tid, hadde færrest av de foregående presidentene. Han brukte det mot grupper av personer i forbindelse med situasjoner pågående i land som Ukraina, Burundi, Venezuela, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan, Jemen og Libya.

Han brukte det også som sanksjon mot Russland relatert til atomvåpen, som også hans forgjenger Bush gjorde i 2000, og mot en transnasjonal kriminell organisasjon i 2011.

Clinton og Bush var også fokusert på trusler fra utlandet i sine erklæringer. Clinton erklærte nasjonal krise for å blokkere Taliban i 1999, og Bush utløste flere i forbindelse med terrorangrepet 11. september 2001 og krigene som fulgte.