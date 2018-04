Selv menyen er stappfull av fredssymboler under fredagens toppmøte mellom Nord- og Sør-Korea

Historiebøkene om Korea-halvøya får et nytt kapittel når Kim Jong-un og Moon Jae-in tar hverandre i hånden på fredag.

Det er kun tredje gang siden Korea-krigen at lederne fra de to landene, som har vært splittet helt siden 1953, møtes til direkte samtaler.

Møtet finner sted i bygningen «Freedom House», som ligger i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea.

Menyen er det den sørkoreanske presidenten som står for. Og Moon overlater ingenting til tilfeldighetene. Ni retter er valgt ut til det viktige måltidet. Hver av dem er spekket med symbolikk.

Kalde nudler fra Pyongyang

En koreansk variant av røstipoteter, for eksempel, kan fungere som en påminnelse til Kim Jong-un om at han har studert i Sveits og at han ikke alltid har levd like isolert som han har gjort siden han ble Nord-Koreas leder i 2011.

Og en rett kalde nudler – en slags nasjonalrett i Nord-Korea – skal tilberedes og serveres av en kokk fra en berømt restaurant i Pyongyang.

To av de andre rettene består av råvarer fra hjemstedene til Kim Dae-jung og Roh Moon-hyun, de to tidligere sørkoreanske presidentene som har hatt tilsvarende toppmøter med Nord-Korea i henholdsvis 2000 og 2007.

AP

– Vi laget velkomstmiddagen for å hedre menneskene som har jobbet så hardt for fred og gjenforening av våre folk, heter det i en melding fra presidentpalasset i Seoul.

Japanerne misliker desserten

Men symboler kan tolkes på mange vis, og Moons meny har allerede skapt tilløp til uro. Og det er ikke nordkoreanerne, men naboene i Japan som ser ut til å ha fått en dårlig smak i munnen.

Onsdag la japanske myndigheter inn en formell klage over den planlagte desserten til fredagens middag – en mangomousse skjult av en sjokoladekuppel. Oppå moussen skal det nemlig ligge en kjeks med et bilde av et gjenforent Korea, men kartet inkluderer også en forblåst øy som Japan mener tilhører dem.

Sør-Koreas presidentkontor

I motsetning til Kina og USA er ikke Japan en av partene i den koreanske våpenhvilen som ble undertegnet i 1953, så det er lite trolig at Tokyos menyprotest vil påvirke møtet mellom Kim og Moon.

Kim og Trump får overskriftene, men Moon er arkitekten

For Sør-Koreas president er toppmøtet en drøm som går i oppfyllelse. Han gikk til valg i fjor på en ny «solskinnspolitikk» der målet er en fredelig gjenforening mellom Nord- og Sør-Korea.

Kritikken haglet mot ham etter at han overtok som president i mai i fjor fordi forsoningspolitikken virket naiv i møte med en aggressiv Kim Jong-un. Så sent som i september prøvesprengte Kim en atombombe, og alt håp om fredssamtaler virket svært langt unna.

Men i vinter snudde den politiske stemningen. Nord-Korea deltok med utøvere under OL i sørkoreanske Pyeongchang, og like etterpå sendte Moon et knippe diplomater til Nord-Koreas hovedstad for å spise middag og drikke vin med Kim.

JORGE SILVA / Reuters

Nå håper Moon at toppmøtet med Kim skal ende opp i en endelig fredsavtale mellom Nord- og Sør-Korea, som ble splittet da stormaktene i Den kalde krigen barket sammen på halvøya i 1950.

Moon har de siste ukene fått mye av æren for at toppmøtet med Kim er blitt noe av – og at også Donald Trump har tonet ned krigsretorikken til fordel for en mer forsonende linje overfor nordkoreanerne.

– Det er kanskje Trump og Kim som får alle overskriftene, men det var Moon som ledet hele prosessen. I løpet av åtte korte måneder har han holdt Kina på sidelinjen, stanset et forsøk fra Nord-Korea på å splitte Sør-Korea og USA, tvunget Nord-Korea til å snakke om å gi opp atomvåpnene sine og dyttet USA i retning av å slutte å snakke om et forhåndsangrep på Pyongyang, skriver kommentatoren S. Nathan Park i The Atlantic.