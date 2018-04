– Bygget bærer litt preg av at det var en midlertidig løsning for 50 år siden. Store deler er ganske nedslitt, sier Jens Stoltenberg.

Han tar imot norsk presse i det gamle NATO-hovedkvarteret for siste gang. Ellers i bygget er temperaturen god, men inne på generalsekretærens kontor er det iskaldt.

– De siste månedene har det vært sånn at enten får du luft eller så får du varme. Du kan ikke få begge deler, og da velger jeg luft, sier Stoltenberg til Aftenposten.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Det kunne vært verre. NATOs visegeneralsekretær Rose Gottemoeller har fortalt at det dryppet regnvann inn på kontoret hennes under en storm i vinter.

Store deler av bygget er gammel og forfallent. Malingen flakker av på veggene, mens de trange gangene gjør at det føles mer ut som en litt slitt videregående skole enn setet til verdens mektigste militærallianse.

NATO

Da NATO flyttet inn i bygget hadde NATO 15 medlemmer. I dag er det delegasjoner fra 29 som skal ha plass. Det har gjort at nær en femtedel av kontorarealet er lagt til flyttbare brakker.

– Litt vemodig

Men nå er det altså over. Dagens utenriksministermøte er det siste som avholdes i det gamle hovedkvarteret.

Det er også den siste dagen Stoltenberg tilbringer på sitt gamle kontor.

– Jeg hadde ikke trodd det, men selv dette er litt vemodig, altså, sier Stoltenberg.

Alliansen skal ikke flytte langt. Det nye bygget ligger rett over veien for det gamle, men har helt andre dimensjoner.

Øystein K. Langberg

250.000 kvadratmeter

Gulvarealet er på rundt 250.000 kvadratmeter, noe som ifølge Reuters er sammenlignbart med FN-bygget i New York. 4200 personer skal jobbe i bygget, og 60.000 sensorer skal styre alt fra møterommenes temperatur til sikkerhetsdører.

– Jeg har ikke en gang spurt hva dette kostet, sa USAs president Donald Trump da han besøkte alliansen i fjor.

REUTERS/Yves Herman

REUTERS/Yves Herman

Stoltenberg understreker imidlertid at bygget endte med å koste det som var anslått i den opprinnelige rammen på 1,17 milliarder euro (11,3 milliarder kroner). Han er også imponert over at det «bare» ble ett år forsinket.

– Det er bedre enn de aller fleste bygg av denne størrelsen og kompleksiteten, sier Stoltenberg.

De kalles «små» atombomber. Faren er at de vil utløse storkrig.

– Viktig å rykke opp i tradisjoner

Særlig det å få IT-nettverkene opp å stå har vært krevende.

– De er svært kompliserte. Det handler om sikkerhet og behandling av fortrolige dokumenter, sier Stoltenberg.

Han mener det å bytte bygning er sunt for alliansen.

– Det er en enestående anledning til å skape ny kultur og ny giv i organisasjonen. Det har vi tenkt til å utnytte for å modernisere NATO. En organisasjon som har holdt på i snart 70 år har noen tradisjoner som det er viktig å rykke opp i.