AFP-fotografen Shah Marai var en av minst fem journalister og fotografer som ble drept i bombeangrepene som tok mange liv i Afghanistans hovedstad mandag morgen. Gjennom jobben for det internasjonale nyhetsbyrået oppdaterte Marai leserne om hverdagen i Kabul, i en egen blogg.

– Det er ikke lenger noe håp. Livet ser ut til å være enda vanskeligere enn under Taliban på grunn av usikkerheten, skrev AFP-fotografen Shah Marai i et korrespondentbrev for nyhetsbyrået i oktober 2016.

Fotografen blir omtalt som en institusjon ved AFP-kontoret i Kabul. Han startet som sjåfør for byrået i 1995. Fire år senere plukket han opp kameraet.

Johannes Eisele

Slik skildrer han arbeidsforholdene under Taliban-regimet på slutten av 90-tallet:

«De hatet journalister, så jeg var alltid veldig diskret – jeg kledde meg alltid i tradisjonell shalwar kameez når jeg gikk ut, og tok bilder med et lite kamera jeg hadde gjemt i et skjerf surret rundt hånden. Talibans restriksjoner gjorde jobben ekstremt vanskelig – det var blant annet forbudt å fotografere alt levende, enten det gjaldt menn eller dyr.»

Her kan du lese hele den sterke bloggen til Shah Marai: «Når håpet er borte»

Shah Marai /AFP

Shah Marai /AFP

De gylne årene

På begynnelsen av 2000-tallet forlot alle utenlandske journalister Kabul, og Marai var igjen som eneste journalist på Kabul-kontoret til AFP. Han så angrepene på tvillingtårnene i USA på BBC. Kort tid etter begynte ryktene å gå om et angrep på Afghanistan. En måned senere falt bombene over Kabul.

«De første bombene traff nær flyplassen. Jeg sov ikke den natten, men kunne ikke gå ut», skriver han. Morgenen etter tok han seg ut til flyplassen.

SHAH MARAI / AFP

«Byen var forlatt. Jeg kom på sykkelen min, som en vanlig fyr, med et skjerf knyttet rundt hånden for å skjule kameraet. Jeg tok seks bilder den dagen, bare seks. Jeg endte opp med å sende to av dem», forteller han.

Tiden etter USAs invasjon beskriver Marai som «de gylne årene»: Folk strømmet ut i gatene, som nå var trygge og patruljert av vennlige, utenlandske soldater. Utenlandske journalister strømmet igjen til Kabul. Han kunne reise trygt og fritt på jobb til alle kanter av landet. Men gleden varte ikke lenge. I 2004 kom Taliban tilbake.

SHAH MARAI / AFP

SHAH MARAI / AFP

15 år etter USAs invasjon mente den erfarne fotografen at situasjonen i Afghanistan igjen var verre enn under Taliban-regimet.

«I dag er Taliban igjen over alt, og vi er stuck i Kabul mesteparten av tiden. Betongblokker er satt opp over hele byen for å hindre selvmordsangrep. Folk er ikke lenger vennlige mot noen med kamera. Ofte blir de aggressive. Folk stoler ikke på noen, spesielt ikke noen som jobber for et utenlandsk byrå. Er du spion, spør de.»

SHAH MARAI / AFP

«Jeg tør ikke lenger ta barna ut på tur»

Som fotograf for AFP rykket Marai stadig ut for å dokumentere de mange blodige bombeangrepene rundt om i sin egen by. Mandag morgen ble han selv et offer.

Midt i mengden av journalister og fotografer som rapporterte fra åstedet der en motorsyklist sprengte seg selv i luften, gikk bomben av. Selvmordsbomberen kom til fots – forkledd som fotograf.

Minst fire andre journalister ble drept i angrepet. Totalt ble minst 21 mennesker drept av to selvmordsbombere i Kabul mandag morgen.

OMAR SOBHANI

«Jeg tør ikke lenger ta barna mine med ut på tur. Jeg har fem, og de tilbringer tiden stuet sammen inne i huset. Hver morgen når jeg går til jobb, og hver kveld når jeg returnerer hjem, er alt jeg kan tenke på biler som kan være lastet med eksplosiver eller selvmordsbombere som kommer ut av en folkemengde. Jeg kan ikke ta den risikoen. Så vi går ikke ut», skrev han i oktober i fjor.

Saha Mari fikk nylig en liten datter til. Nå er familien hans igjen alene – og AFP-kontoret har mistet en god fotograf.