Wall Street hentet seg inn etter knallrød start

New York Stock Exchange (NYSE) falt brått da den åpnet torsdag morgen. Fallet sendte aksjeindeksen Dow Jones ned med to prosent, men ved stengetid hadde indeksen hentet seg inn til et fall på kun 0,3 prosent.

Den bredere Standard & Poor's-indeksen var også på et tidspunkt på vei ned med prosent, men endte dagen med en nedgang på 0,2 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq hentet seg inn enda mer og endte opp 0,42 prosent etter å ha åpnet med nedgang 1,9 prosent tidligere på dagen.

Comebacket på Wall Street skyldes signaler om at sentralbanken Federal Reserve ønsker en mer avventende holdning til renteøkninger i fremtiden etter den ventede renteøkningen i desember, ifølge E24.

Fallet i åpningstimene ble utløst av spesielt to spesielt to store begivenheter under utvikling i verden. Det ene er et fall i oljeprisen og de pågående OPEC-samtalene om hvorvidt medlemslandene skal gjennomføre flere produksjonskutt. Det andre er de pågående handelssamtalene mellom USA og Kina. Samtalene skal ha blitt mer anstrengt etter at det ble kjent at en kinesisk teknologidirektør ble pågrepet i Kina.

Et tydelig tegn på at meglerne er usikre på stabiliteten i markedene, er at de investerer stort i obligasjoner.

Også i Norge falt børsen kraftig, og hovedindeksen var ned 3,7 prosent da Oslo Børs stengte torsdag. Det var den verste børsdagen i Oslo siden 8. februar 2016, ifølge E24.