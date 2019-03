Islamkritiker nektes visum til Australia etter uttalelser om Christchurch-terroren

Yiannopoulos postet kommentarer på sin Facebook-side der han skrev at angrep som det i Christchurch skjer fordi vestlige myndigheter er for tolerante overfor «barbariske, fremmede religiøse kulturer».

Fikk nei, så ja og deretter nei igjen

– Herr Yiannopoulos vil ikke få tillatelse til å besøke Australia for sin planlagte foredragsreise i år, sa innvandringsminister David Coleman.

– Kommentarene hans på sosiale medier om terrorangrepet i Christchurch er avskyelige og fyrer opp under hat og splittelse, sa han videre.

Australske myndigheter hadde tidligere i år allerede bestemt seg for ikke å gi Yiannopoulos visum, men ombestemte seg etter kritikk fra konservative sektorer i det regjerende Liberale partiet.

Omstridt skribent

Yiannopoulos er født i Storbritannia og er en profilert høyreorientert skribent og foredragsholder. Han var tidligere redaktør i det høyreekstreme nettstedet Breitbart News.

Han har vært omgitt av en rekke kontroverser rundt hans synspunkter på muslimer, innvandrere og pedofili.

Våren 2018 ble det store presseoppslag i USA etter at han hadde sendt sms’er til minst to nyhetsredaksjoner der han erklærte at han håpet at militant borgervern «snart ville begynne å skyte ned journalister».

Han trakk disse uttalelsene tilbake senere, og sa det hele var en spøk, ifølge USA Today.