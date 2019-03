Ikke navngitte tjenestemenn i Pentagon opplyser onsdag at USA skal teste lavtflygende kryssermissiler som har en rekkevidde på rundt 1.000 kilometer. I tillegg skal landet teste ballistiske missiler som har en rekkevidde på mellom 3.000 og 4.000 kilometer.

– Rakettene vil sannsynligvis testes i august og november, sier en av tjenestemennene.

Både Russland og USA har meldt at de vil trekke seg ut av INF-avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. Svekkelsen av avtalen har skapt frykt for et nytt atomkappløp mellom stormaktene.

Landene er ventet å formelt gå ut av forpliktelsene i avtalen i august. De varslede amerikanske testene hindrer imidlertid ikke at partene kan returnere til avtalen. Dersom det skjer innen august, vil de amerikanske planene om rakettesting skrotes.