Det er den statlige etiopiske TV-stasjonen FANA som melder på Twitter at taleregistratoren er funnet.

En talsmann for flyselskapet Ethiopian Airlines bekrefter at boksen er funnet men sier at den har store skader.

– Vi får se hva vi kan hente ut av den, sier talsmannen, som vil være anonym.

Sammen med ferdsskriveren utgjør taleregistratoren de to såkalte svarte boksene som alle fly er utstyrt med. Boksene er i virkeligheten oransje og de registrerer data om flyet og tar opp samtaler og andre lyder fra cockpit.

Data fra de svarte boksene er ofte avgjørende for å kunne finne årsaken til at fly styrter.

Alle de 157 som var om bord i Boeing 737 MAX-maskinen fra Ethiopian Airlines, omkom i styren søndag.