– Som programdirektør på den tiden skammer jeg meg over at dette skjedde da jeg hadde ansvaret, og jeg tar fullt ansvar, sier Penny Lawrence mandag.

Nestlederen i Oxfam går av etter avsløringen om at ansatte i den britiske hjelpeorganisasjonen kjøpte sex av prostituerte i Haiti etter jordskjelvet i 2010.

– Det kom inn bekymringsmeldinger om oppførselen til ansatte i Tsjad så vel som i Haiti, som vi ikke håndterte på en ordentlig måte, sier Lawrence ifølge BBC.

Nick Ansell / TT / NTB scanpix

Oxfam er blitt anklaget for å ha forsøkt å skjule skandalen, som ble kjent etter at avisen Sunday Times skrev om den i helgen.

Fakta: Oxfam Er en internasjonal, ideell, humanitær organisasjon som arbeider i mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet.

internasjonal, ideell, humanitær organisasjon som arbeider i mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet. Den koordineres på verdensbasis av Oxfam International, en konføderasjon av Oxfam-organisasjonene i en rekke land.

koordineres på verdensbasis av Oxfam International, en konføderasjon av Oxfam-organisasjonene i en rekke land. Organisasjonen har sin opprinnelse i Oxford. Organisasjonen ble grunnlagt i 1942.

I ettertid har avisen The Guardian meldt at bistandsarbeidere fra Oxfam også har kjøpt sex fra unge kvinner i Tsjad.

Tidligere medarbeidere forteller til avisen The Guardian søndag at unge kvinner som trolig var prostituerte, ofte ble invitert til Oxfams hovedkvarter i Tsjad. De forteller også at en av de ansatte fikk sparken i 2006 på grunn av sin oppførsel.

Ifølge avisenes kilder skal den daværende landsjef for Oxfams virksomhet og en rekke bistandsarbeidere på Haiti omdannet en fasjonabel villa organisasjonen leide, som ble kalt the pink apartments, til et bordell hvor det ble holdt store fester.

Lagde bordell på Haiti

I en video fra en av disse festene vises angivelig unge prostituerte som går halvnakne rundt, noen av dem har bare på seg Oxfam T-skjorter. Det mest belastende i videoen er trolig at noen av hjelpearbeiderne sier de er bekymret for at jentene er mellom 14 og 18 og ikke over 18, som er den seksuelle lavalder på Haiti. Prostitusjon er for øvrig forbudt – selv om forbudet brytes.

Fakta: Haiti Ligger på den vestlige delen av øya Hispaniola i det karibiske hav. Hovedstad: Port-au-Prince. Ca. 10 millioner innbyggere. Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. 12. januar 2010 ble landet rammet av et kraftig jordskjelv. Mellom 200 000 og 300 000 mistet livet, 250 000 ble skadet og 1,5 millioner mistet hjemmet sitt.

Den interne undersøkelsen av saken viser at lederen for virksomheten på Haiti, i stedet for å få sparken, fikk tilbud om å si opp selv.

Motytelsen var at han samarbeidet med undersøkelsesteamet, på den måten ble hans historie holdt skjult. Mannen ble senere ansatte av den katolske nødhjelpsorganisasjonen Cafod på Filipinene. En stilling han etter The Times’ avsløringer er blitt avskjediget fra.

Seks medarbeidere i Oxfam skal ha fått sparken etter at en varsler sa fra om forholdene på Haiti, skriver Politiken.

Kutter statsstøtten ?

Storbritannia truer med å stanse finansiering av britiske hjelpeorganisasjoner etter avsløringer om bistandsarbeideres sexkjøp i fattige, nødstilte land. Oxfam var i krisemøte med den britiske regjeringen om dette mandag.

Nick Ansell / TT / NTB Scanpix

Bistandsminister Penny Morduant sier hun vil skrive til alle britiske bistandsorganisasjoner som får økonomisk bistand fra myndighetene, og kreve at de må iverksette flere tiltak for å hindre at ansatte kjøper seksuelle tjenester når de er ute på oppdrag.

– Vi forventer at de samarbeider fullt ut med myndighetene, og vi kommer til å avslutte finansieringen av organisasjoner som ikke gjør det, sier hun.

FN innblandet i sexsak

Det er ikke bare bistandsorganisasjoner som har gjort seg skyld i overgrep blant annet på Haiti.

Nyhetsbyrået Ap rapporterte i april i fjor at 134 FN-soldater fra Sri Lanka skal ha misbrukt ni barn i en sexring i Haiti fra 2004 til 2007, ifølge en intern FN-rapport. Som følge av rapporten ble samtlige av de 114 involverte sendt hjem, men ingen av dem ble noensinne fengslet.

Den haitiske advokaten Mario Joseph har forsøkt å hjelpe noen av kvinnene som er blitt gravide med FN-soldater, slik at de kan få kompensasjon i form av barnebidrag.

I desember 2016 ba FNs generalsekretær Ban Ki-moon ber om unnskyldning for at organisasjonen brakte en dødelig koleraepidemi til det fattige landet.

Ifølge flere uavhengige eksperter ble kolera introdusert i Haiti av syke FN-soldater fra Nepal, som ble sendt til øystaten etter jordskjelvet i 2010.

– På vegne av FN vil jeg si veldig tydelig at vi beklager overfor det haitiske folk, sa Ban til FNs hovedforsamling torsdag.