– USAs ambassadør i Tel Aviv er en bosetter og sønn av en hund, sa Abbas i en tale til palestinske ledere i Ramallah mandag kveld.

Han sikter til David Friedman, som Trump utnevnte til ambassadør i Israel i fjor.

Friedman reagerte med å antyde at Abbas' ordbruk er antisemittisk, ifølge den israelske avisen Haaretz.

Amerikaneren har i mange år har støttet bygging i bosetninger på den okkuperte Vestbredden, på tross av at de regnes som ulovlige i henhold til folkeretten.

Hudfletter Hamas

Abbas' rasende utfall mot Friedman var tilsynelatende en reaksjon på en Twitter-melding fra ambassadøren der han refererte til et palestinsk angrep på israelere på Vestbredden som noe som skjedde «i nord». Det reiste spørsmål om hvorvidt amerikaneren anser det okkuperte området som israelsk territorium.

I talen i Ramallah ga Abbas Hamas skylden for et bombeattentat mot statsminister Rami Hamdallah og hans etterretningssjef Majed Faraj sist uke. Ingen ble alvorlig såret i angrepet. Abbas vil ikke vente på resultatene av Hamas' etterforskning og sier han vet at Hamas-bevegelsen står bak.

Abbas la ikke frem noen bevis for påstandene, men truet med å avslutte forsoningsprosessen som i fjor ble igangsatt mellom de to bitre fiendene Fatah og Hamas.

– USA og Israel har ansvaret for Hamas' overtagelse av Gazastripen, sa Abbas og antydet videre at Hamas i hemmelighet har samarbeidet med USA.

Avviser fremtidig fredsplan

Forholdet mellom Abbas' regjering og Det hvite hus har brutt sammen siden Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad i desember.

Israel har okkupert Vestbredden siden 1967, og Abbas' regjering har begrenset selvstyre i deler av området.

Mandag gjentok Abbas kritikken av USAs beslutning om å kutte flere hundre millioner dollar i bistand til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Han avviste dessuten et varslet fredsforslag fra Trump-administrasjonen som måtte komme i fremtiden, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Noen sier at vi skal vente på planen deres. Hva er det vi skal vente på? Nei, vi kommer ikke til å vente, vi kommer ikke til å tillate det, sa Abbas.

Det hvite hus: Må velge mellom hat eller fred

Det hvite hus svarte raskt på kritikken fra Mahmoud Abbas.

– Det er på tide at president Abbas velger mellom hatsk retorikk og konkrete og praktiske tiltak for å bedre livskvaliteten for hans folk og leder dem til fred og velstand, heter det i en melding fra president Donald Trumps rådgiver og forhandlingsleder Jason Greenblatt.

– Til tross for hans svært upassende fornærmelser mot medlemmer av Trump-administrasjonen, nå sist hans fornærmelser mot min gode venn og kollega Friedman, er vi forpliktet overfor det palestinske folk og overfor endringene som må implementeres for fredelig sameksistens, uttaler Greenblatt videre.

Forhandlingslederen legger til:

– Vi legger vår siste hånd på vår fredsplan og vil presentere den når de rette omstendighetene foreligger.