Stille fra Nord-Korea etter nyheten om planlagt Trump-møte

De fleste ble tatt på sengen da Trump fortalte om møteplanene fredag. Tre dager senere har regimet i Pyongyang ennå ikke gitt lyd fra seg om det mulige historiske møtet.

Nord-Koreas statlige medier har overhodet ikke rapportert om planene, og myndighetene i Sør-Korea har heller ikke hørt noe fra naboene i nord.

Skal møtes i mai

En talsmann for gjenforeningsdepartementet opplyste mandag at det ikke har kommet noen offisielt svar fra Nord-Korea angående deres holdning til møtet.

Etter planen skal møtet finne sted før utgangen av mai, men det finnes ingen plan for hvor de to lederne skal møtes. Ingen forventer at Trump skal reise til Nord-Korea, og Kim Jong-un kommer heller neppe til å sette sine bein på amerikansk jord.

Washington Post har lansert Sverige og Sveits som mulige alternativer, men det store spørsmålet er hvorvidt Kim overhodet vil forlate Nord-Korea, noe han ikke har gjort siden han overtok da faren Kim Jong-il døde i 2011.