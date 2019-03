Kim Jong-un på sitt første statsbesøk

Det er Kims aller første offisielle statsbesøk. Han har kun besøkt to andre land etter at han tok over som Nord-Koreas leder. De to besøkene til henholdsvis Kina og Singapore, var imidlertid ikke offisielle statsbesøk.

Vietnams president er også generalsekretær i Vietnams kommunistparti, og han regnes for å være den mektigste personen i den vietnamesiske regjeringen. Kim møtte også landets statsminister Nguyen Xuan Phu.

Statsbesøket skjer dagen etter toppmøtet med USAs president Donald Trump. Toppmøtet blir av eksperter betegnet som «en fiasko», etter at de to statslederne avlyste møtet tidligere enn planlagt og skiltes uten at noen skriftlige avtaler ble undertegnet.