Tirsdag redegjorde utenriksministeren og forsvarsministeren for den omfattende rapporten om norsk deltagelse i bombingen av Libya i 2011. Den endte i at regimet til Gaddafi ble kastet.

Stortingets vedtak om å delta i krigen var riktig, mente statsrådene.

– Men man må ha en plan for det som kommer etterpå, sa forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) i Stortinget.

Det var det i altfor liten grad. Norske eksperter mener situasjonen i det nordafrikanske landet i dag, åtte år senere, er kritisk.

– Det er et samfunn som ikke fungerer, sier professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen.

– I dag ser jeg ingen ende på den elendigheten som Libya representerer, sier seniorforsker Morten Bøås ved NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt).

To «regjeringer»

Libya har i dag to konkurrerende regjeringer, eller folkeforsamlinger, og landet har et utall lokale militser og landsbyråd.

– Disse to regjeringene, eller folkeforsamlingene, kontrollerer tilsammen ikke noen særlig stor del av Libya. Mesteparten styres av lokale militser. Hovedstaden Tripoli er delt mellom mange forskjellige militser som har hver sin bydel og delvis er i konflikt med hverandre. Det er vanskelig å leve i den byen, sier Vikør.

Han forteller at utover i landet er det etablert mange landsbyråd.

– Landsbyrådene er en slags lokalstyre. Forskere som har besøkt Libya, forteller at det er de unge med våpen og de eldre med autoritet som hadde funnet sammen, men det var alltid de med våpen som har siste ordet. Det er et kjennetegn på anarki, sier Vikør.

– Staten har rast sammen

– Staten har rast sammen og du har flere konkurrerende statsmakter, flere krefter som aspirerer til statsmakt på sine territorier, sier Morten Bøås.

De ulike militsene ønsker å utvide sine territorier i tillegg til at de selvsagt ønsker å beskytte det de allerede har makt over.

– Det er vanskelig å si at Gaddafi-statens fall har ført til et bedre liv. For en vanlig libyer betyr det at du i stedet for én sikkerhetsstyrke å være redd for, noe som man kunne ha grunn til å være under Gaddafi, så har man nå fem-seks, sier Bøås.

Dette gjør hverdagen ufattelig mer uforutsigbar, mener han.

– Levde du under Muammar al-Gaddafi, hadde du sterke begrensninger på din personlige frihet. Men så lenge du fulgte statens regler, hadde du et ganske godt og trygt liv.

Mange libyere fikk livet sitt snudd på hodet da Gadafi ble styrtet, men ikke alle.

– Noen har tjent på det som skjedde, enten ved at de beholdt gamle privilegier eller de fikk større privilegier fordi de klarte å skaffe seg våpen.

– Ingen ende

Bøås er ikke optimistisk når det gjelder Libyas fremtid.

– Du hadde en stat som holdt folket i ro ved hjelp av materielle goder og undertrykkelse. Når den staten blir borte, så har nær historie vist oss at det å sette dette sammen igjen, blir ufattelig vanskelig.

I Libya i dag er det ingen folkelig enighet om veien videre, ifølge Bøås.

– Når ingen av dem som kjemper om makten er sterke nok til å vinne, så fortsetter dette. I dag ser jeg ingen ende på den elendigheten som Libya representerer.