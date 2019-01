Britisk politi forbereder seg på nordirske brexit-problemer

Det nordirske politiet har bedt om forsterkninger for å kunne håndtere eventuell uro dersom Storbritannia går ut av EU uten en avtale som avklarer statusen for grensen mellom Nord-Irland og republikken og EU-medlemmet Irland i sør. Ifølge The Guardian skal nærmere 1.000 politifolk fra England og Skottland trenes opp i forkant av en mulig utplassering.

Nyheten om politiets forberedelser kommer samtidig som statsministrene på begge sider av det som blir en ny yttergrense for EU forbereder seg på at det ikke blir noen avtale. Leo Varadkar i Irland har snakket med Tysklands statsminister Angela Merkel, og de to er enige om at det ikke er aktuelt å komme med et nytt tilbud til britene. EU-ledere avviser Theresa Mays håp om å oppnå noe med sin siste runde med telefondiplomati. «Forhandlingene er avsluttet», er den klare beskjeden til May.

Samtidig er hun nok en gang avvist av støttepartiet DUP, og dermed svinner sjansene for at hun kan vinne en avstemning i parlamentet senere i måneden. Det nordirske unionistpartiet har en støtteavtale med Mays konservative parti, men avviser alt som kan innebære en forskjellsbehandling mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.