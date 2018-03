For en uke siden måtte Facebook-gründer bryte tausheten og beklage etter personvernskandalen som har blitt rullet opp. Både den amerikanske kongressen og EU har krevd forklaring fra Mark Zuckerberg på hvordan det kunne skje. Nå lover Facebook forbedringer.

Før EUs nye data-beskyttelseslov til EU trer i kraft i mai vil det sosiale nettverket legge til en ny snarvei-meny for personvern som lar brukere vurdere hva de har delt og som gir mulighet til å slette det, inkludert innlegg og søk, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det vil også komme funksjoner som gir brukerne mulighet til å laste ned dataene som deles med Facebook og flytte dem til en annen tjeneste. Dette gjelder også opplastede bilder, kontakter lagt til på kontoen deres og innlegg på tidslinjer.

De nye tiltakene vil være på plass de nærmeste ukene og kommer som en følge av den store dataskandalen Facebook har vært involvert i.

Noah Berger / TT / NTB Scanpix

Det var for halvannen uke siden det ble kjent at det britiske analysefirmaet Cambridge Analytica skal ha tatt privat informasjon fra Facebooks brukerprofiler uten samtykke, og brukt dataene til å lage algoritmer som kan gjenkjenne individuelle amerikanske velgere og målrette politisk reklame mot dem.

Facebook nekter for at dataene er tatt uten lov, og skrev i en pressemelding at alle involverte ga sitt samtykke.

Facebook: – Må hjelpe folk å forstå

- Den siste uken har vist hvor mye mer arbeid vi må gjøre for å håndheve våre retningslinjer, for å hjelpe folk å forstå hvordan Facebook fungerer og hvilke valg de har når det gjelder sine data, sier de to Facebook-sjefene Erin Egan og Ashlie Beringer i et blogginnlegg.

De legger til at folk tydelig har gitt uttrykk for at personverninnstillinger og andre viktige verktøy er for vanskelig å bruke og finne frem til.

Aksjene faller i teknologibransjen

Asiatiske aksjer falt på onsdag etter at Wall Street ble rammet hardt av investorenes bekymringer om strammere kontroll på teknologibransjen etter Facebook-skandalen, melder Wall Street Journal og nyhetsbyrået Reuters.

Facebook falt 4,9 prosent på tirsdag, Twitter falt 12 prosent mens Googles Alphabet falt 4,5 prosent.

Facebook-aksjon har et samlet tap på nesten 18 prosent siden 16. mars da selskapet først bekreftet at brukerdataene var overført til Cambridge Analytica. Siden da har selskapets markedsverdi sunket med 100 milliarder dollar.