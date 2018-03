Russland svarer Norge: Utvisningen «skjer ikke uten konsekvenser»

I et Facebook-innlegg publisert av den russiske ambassaden i Norge mandag kveld, skriver ambassaden at anklagene mot Russland er «absurde» og avviser at det finnes noen koblinger mellom Russland og drapsforsøket på den russiske eksspionen Sergei Skripal i Salisbury i England 4. mars.

– Det ikke engang et snev av bevis for russiske «fotavtrykk» i drapet på russiske borgere i Salisbury, står det i uttalelsen.

Norge var blant landene som mandag valgte å utvise russiske diplomater, og én russer har nå en uke på seg til å forlate landet.

Russerne skriver at dette er negativt for forholdet mellom de to landene, og at handlingen til norske myndigheter ikke vil være uten konsekvenser.

– Denne fiendtlige handlingen er ikke heldig for forholdet mellom de to landene, og den vil få følger, skriver ambassaden.

– Man kan få inntrykk av at Norge har gjort dette under press fra andre, noe som er sterkt beklagelig, heter det i uttalelsen.

De understreker at ansvaret ligger på Norge.

Utenriksdepartementet sier til Aftenposten at de ikke kan kommentere innlegget mandag kveld.

26.03.2018 Комментарий Посольства России в Норвегии в связи недружественными действиями норвежских властей 26 марта... Posted by Russian Embassy in Norway on Monday, March 26, 2018

Forsker: Vil trolig utvise norsk diplomat

Forsker Jakub M. Godzimirski har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved NUPI i over 20 år.

Han mener konsekvensene trolig blir at Russland vil utvise en norsk diplomat fra Moskva.

– Det er vanlig praksis i slike tilfeller, sier han til Aftenposten.

Storbritannias statsminister Theresa May sier mandag at så mange som 130 mennesker kan ha blitt rammet av nervegiften de mener er brukt i angrepet.

– Dette er første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide tidligere mandag, da utvisningen ble kunngjort.

Frode Bergs familie er redde for konsekvensene

Når Norge utviser en russisk diplomat, kan det få negativ innvirkning på saken til spionsiktede Frode Berg, frykter familien hans.

– Særlig i forbindelse med hendelsen i Storbritannia har vi sett en betydelig forverring i forholdet til Russland. Familien og alle er bekymret for at dette skal gjøre det vanskeligere å løse saken og at det dermed tar lengre tid før Frode Berg kommer hjem, sier advokat Brynjulf Risnes, som er engasjert Bergs familie, til TV 2.

Frode Berg sitter varetektsfengslet i Moskva, siktet for spionasje. Han nekter straffskyld, og jobber for løslatelse og frafallelse av anklagene mot seg.

Det er ingen grunn til at Frode Bergs sak skal påvirkes negativt av mandagens utvikling, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun poengterer at den norsk utvisning må ses som en del av en samlet markering fra en rekke allierte, europeiske land, ikke en ensidig handling rettet mot nabolandet.

– Dette er ikke et bilateralt forhold mellom Norge og Russland, dette er en samstemt internasjonal respons på bruk av kjemiske våpen i Europa, sier Søreide til NRK.