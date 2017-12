Minst 130 døde etter tropisk storm på Filippinene

Over 130 personer er omkommet på Filippinene etter at en tropisk storm herjet sør i landet fredag, opplyser politiet.

Det er nyhetsbyrået AFP som siterer politiet på at 133 personer er omkommet. Tallet på døde har steget time for time siden det tidligere lørdag ble meldt at 30 hadde omkommet.

Reuters/Scanpix

Alle dødsfallene skjedde på øya Mindanao, hvor stormen, som har fått navnet Tembin, utløste flere styrtflommer og jordskred. Minst én landsby ble totalskadd.

Tidligere lørdag opplyste lokalt politi at 19 personer omkom i byen Tubod og 7 personer i provinsen Lanao del Sur.

Mindanao er den nest største øya på Filippinene.