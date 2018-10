Gud er ondsinnet og dum, sa komikeren. Det førte til at blasfemiloven ble endret.

Fredag gikk irene til urnene for å velge ny president – og stemme «ja» eller «nei» til å fjerne ordet «blasfemi» fra straffelovens paragraf 40.6.1.

Nesten 65 prosent stemte for å fjerne ordet, ifølge Irish Times. Dermed står blasfemilovgivningen i landet for fall.

Oppdatert lov i 2009

Presidentvalget gikk som ventet – den svært populære sittende presidenten Michael Higgins (77) fikk 800.000 stemmer, ifølge rikskringkasteren RTE. Totalt gikk 1,4 millioner til urnene.

Langt mer spenning var det knyttet til avstemningen om blasfemiloven i landet.

Loven har en lang historie i det katolske og tradisjonelt svært religiøse landet.

Så sent som i 2009 ble lovgivningen oppdatert. Ytringer av en «blasfemisk, oppviglersk eller krenkende art» kunne bli straffet med en bot opp mot 25.000 euro eller nærmere 240.000 kroner.

Argumentene for å beholde loven er, ifølge en lederartikkel i Irish Times:

En folkeavstemning koster penger.

Det finnes viktigere ting å bry seg om.

Beskyttelse av religion er et viktig verdispørsmål.

Lederartikkelen i en av Irlands største aviser konkluderer med at ingen av disse argumentene er gode nok til å beholde dagens lovverk.

Fredag viste et flertall av den irske befolkningen at det er et syn de deler.

Komiker utløste debatt

Grunnen til at diskusjonen rundt blasfemilovgivningen kom opp i det hele tatt, heter Stephen Fry.

Komikeren sa til den irske rikskringkasteren RTE i 2015:

– Gud er ondsinnet og dum.

For dette ble han etterforsket etter å ha blitt anmeldt av en privatperson. Anmeldelsen ble henlagt, men startet en kampanje i Irland mot blasfemiloven.

Også den katolske kirken har vært mot loven.

Under en konferanse i oktober slo kirken fast at blasfemiloven er «stort sett utdatert».

Kirken fremhever at blasfemiloven er blitt brukt til å «rettferdiggjøre vold og undertrykkelse mot minoriteter i andre deler av verden».

Fakta: Abortsaken i Irland Abort har vært forbudt i Irland siden 1861. Hverken voldtekt, incest eller misdannelser hos fosteret har vært godkjent som grunner til å avbryte svangerskapet.

I 1983 ble et åttende grunnlovstillegg vedtatt. Tillegget gir et foster og en gravid lik rett til liv.

Siden 1992 har det vært tillatt for irske kvinner å ta abort i utlandet. Hvert år reiser tusenvis til Storbritannia for å ta abort.

I 2002 sa et knapt flertall i Irland nei i en folkeavstemning til å stramme inn abortloven ved å fjerne risiko for selvmord som grunn til å få innvilget abort.

I 2010 fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at den irske staten ikke har klare retningslinjer når det gjelder hvor stor faren for liv og helse for den gravide må være for å få innvilget abort.

Både FN-komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (OHCHR) og FNs menneskerettighetsråd har uttrykt bekymring for den strenge abortloven.

I folkeavstemningen 25. mai 2018 stemte 66,4 prosent for å fjerne det åttende grunnlovstillegget. Kilde: NTB

Liberal retning

Med dette har Irland tatt nok et steg i liberal retning. Tidligere i år ble grunnlovstillegget fra 1983 som ga foster den samme retten til liv som mor, opphevet i Irland.

Dermed falt en av verdens strengeste abortlover.

I 1993 ble forbudet mot homofili opphevet, og i 2015 stemte et flertall av irer for homofiles rett til å gifte seg.

Kun to år etter ble homofile Leo Varadkar valgt som statsminister. Han er blitt et symbol på hvor langt Irland har flyttet seg i retning av å akseptere ulike samlivsformer.

Kontroversiell dom i Europa

Folkeavstemningen kommer samme uke som en annen blasfemilov preger nyhetsbilde.

I Østerrike er en kvinne dømt til å betale en bot for å ha sagt at profeten Muhammed var pedofil. Denne uken ble det klart at den europeiske menneskerettsdomstolen støtter dommer.

Ifølge dommen kan det å kalle profeten for pedofil «bevirke fordommer og true religiøs fred».

Avgjørelsen har skapt kraftige reaksjoner.

Advokat Vidar Strømme mener dommen senker terskelen for straff mot borgere som ytrer seg blasfemisk.

– Dette er et slag mot ytringsfriheten, sier Strømme til NRK.

– Dommen viser at en kan ha en slik blasfemilovgiving uten at det kommer i strid med ytringsfriheten. Da er jeg redd for at det kan komme krefter i Norge, som vil kreve slike blasfemiregler her også, sier Strømme.

Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten, skriver en kommentar:

«Med disse formuleringene kan alle som jakter på ytringsfriheten notere en viktig seier. Her vant de som besvarer ytringer de misliker med trusler om uro og til og med vold.»