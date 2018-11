De to bygningene på fem og seks etasjer raste sammen helt uten forvarsel i morgentimene mandag.

Ifølge lokalmyndighetene var den ene bygningen kondemnert og sto tom. Men i den andre bodde det om lag ti personer.

Redningsmannskaper har gjennom hele natten og formiddagen søkt gjennom ruinhaugen. Tirsdag ettermiddag bekrefter en talsmann for myndighetene at to menn og en kvinne er funnet på tre ulike steder under bygningsrestene.

De som har vært på stedet, sier ulykkesstedet på Rue d'Aubagne i arbeiderklassedistriktet Noailles i Marseille minner om åstedet for et jordskjelv.

– Fortsatt håp

Letearbeidet etter flere ofre fortsetter, og mer enn 120 redningsarbeidere er satt inn for å flytte på bygningsrestene stein for stein.

En bil fullstendig sammenklemt under ruinene viser at bygningene raste sammen med stor kraft. Likevel er det håp om å finne overlevende.

– Vi håper fortsatt, selv om håpet er i ferd med å svinne. Det kan fortsatt være luftlommer, sier en redningsarbeider.

Intet nytt

Tidligere er det anslått at mellom fem og åtte personer kan befinne seg i ruinene. Det bodde folk i minst ni av de ti leilighetene i det ene bygget, blant annet en italiensk kvinne.

– Hun var en flott jente. Hun kom ofte hit og studerte ved baren, sier en ung kelner som jobber ved en bar like i nærheten.

Abdou Ali (34) sto også ved ulykkesstedet og ventet på nyheter tirsdag ettermiddag. Han leter etter sin mor, som ikke kom for å hente sin yngste sønn fra skolen mandag ettermiddag.

– Jeg har ikke hørt noe nytt, sier Ali.

– Regn kan ha bidratt

To tilfeldige forbipasserende ble skadd idet den ene bygningen brått raste sammen. De slapp imidlertid fra hendelsen med bare lettere skader.

Gaten der den ene bygningen lå, er sperret av murstein og andre masser fra det sammenraste huset. Et tykt lag med støv dekker alt.

Hva som var årsaken til den brå og uventede kollapsen til de to bygningene, er foreløpig ikke kjent. Boligmyndighetene i Marseille tror ifølge AFP at kraftig regn kan ha spilt en rolle.

Ulykken har uansett utløst en debatt om boligstandarden for fattige i den franske byen. Nabolaget bygningene lå i, har mange bygninger av samme dårlige standard.

Myndighetene i Marseille påbegynte en omfattende oppgraderingsplan for sentrum av byen i 2011. Men ifølge en rapport fra myndighetene i 2015 bodde om lag 100.000 av Marseille innbyggere i boliger som var farlige for helse og sikkerhet.