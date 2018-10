1. Hva er saken?

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi er ikke blitt sett siden han 2. oktober gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia.

Khashoggi har tidligere arbeidet for det saudiske regimet, men er de siste årene blitt stadig mer uttalt kritisk til landets kronprins Mohammed bin Salman. Khashoggi fryktet for sin egen sikkerhet, og siden i fjor har han bodd i selvvalgt eksil i USA. Der jobbet han blant annet som kommentator i The Washington Post.

2. Hva er bekreftet informasjon?

Khashoggi besøkte det saudiarabiske konsulatet 28. september for å spørre etter et dokument som han trenger for å gifte seg med sin tyrkiske kjæreste. Han fikk beskjed om å hente dokumentet tirsdag 2. oktober.

2. oktober vet vi at følgende skjer:

Khashoggi går inn på konsulatet.

To fly med tilsammen 15 saudiarabiske tjenestemenn lander i Istanbul. Begge fly forlater Tyrkia samme dag.

3. oktober blir Khashoggi meldt savnet.

Saudi-Arabia nekter enhver befatning med Khashoggis forsvinning og avviser påstander om at han ble drept. Torsdag ble det klart at Tyrkia og Saudi-Arabia skal arbeide sammen for å etterforske forsvinningen, og fredag ankom en saudiarabisk delegasjon Tyrkia for å diskutere saken med myndighetene i landet.

3. Hvorfor påstås det at han er drept?

Det korte svaret: En rekke anonyme kilders uttalelser.

Allerede 7. oktober begynte imidlertid anonyme kilder i det tyrkiske statsapparatet og amerikanske tjenestemenn å lekke informasjon om hendelsen.

Dette er det de hevder å vite om hendelsen:

Khashoggi er drept inne på konsulatet. Han ble brutalt torturert, drept og kuttet opp i biter.

De 15 saudiarabiske statsborgerne ble fløyet til Tyrkia for å utføre operasjonen

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman beordret en operasjon for å lokke Khashoggi ut av USA. Fra Saudi-Arabia skal journalisten ha blitt lokket med beskyttelse og en høytstående jobb i regjeringen.

Ifølge The Washington Post skal tyrkiske myndigheter ha video og lydopptak av hva som har skjedd med Khashoggi. Spesielt lydopptakene skal være det mest overbevisende og grusomme beviset på at saudiaraberne er skyldig i Khashoggis død, ifølge kildene. Slike opptak kan forklare hvorfor tyrkiske myndigheter så raskt kunne fastslå at han ble drept. Opptakene er ikke frigjort fordi tyrkiske myndigheter frykter at deres etterreningsmetoder skal bli avdekket.

Hasan Jamali, AP/NTB scanpix

4. Om dette skulle vise seg å være riktig, hva kan være grunnen til at han ble drept?

All den tid Saudi-Arabia nekter for at de har noe med hans forsvinning å gjøre, er det også her spekulasjoner rundt to hovedspor:

1. Khashoggis arbeid:

Khashoggi har vært en kritisk journalist siden 1980-tallet. Han har hele tiden kritisert det saudiarabiske regimet, og har ytret et ønsket om at landet skal reformeres. Han regnes som en forholdsvis mild kritiker av myndighetene, selv om han den siste tiden har vært uttalt kritisk til landets kronprins og de facto leder, Mohammed bin Salman.

2. Mohammed bin Salmans behov for å vise styrke:

Salman er den unge lederen som har lovet å reformere landet gjennom for eksempel å la kvinner kjøre bil. Samtidig er han en ung leder som antas å ha behov for å konsolidere egen makt. For eksempel er han ansvarlig for en omstridt utenrikspolitikk - blant annet gjennom landets militære operasjoner i Jemen og blokaden av Qatar.

Regimet i Riyadh har erklært krig mot likestillingsaktivister, satt ledende kvinnesaksaktivister i fengsel og truet de øvrige til taushet. Saudi-Arabias feminisme er i krise, skriver Iyad El-Baghdadi.

5. Hvorfor er dette viktig?

Forsvinningen er en tragedie for Khashoggis familie og bekjente. Men saken har også dimensjonerer som gjør at den griper inn i internasjonal politikk:

Forsvinningen fant sted i et annet land, Tyrkia. Et land som Saudi-Arabia allerede har dårlige relasjoner til.

Khashoggi bodde i USA, Saudi-Arabias viktigste allierte. Hvis det blir bekreftet at Khashoggi er drept, kan det utfordre alliansen og sende regionen ut i ukjent farvann.

USA og Saudi-Arabia samarbeider i regionen blant annet ved å legge press på Iran. I tillegg kjøper Saudi-Arabia store mengder våpen fra USA.

Chris Murphy, en demokratisk senator, mener USA må revurdere sine forbindelser til Saudi-Arabia hvis anklagen om drap viser seg å stemme. President Donald Trump er foreløpig avventende til å stanse våpensalget, men krever svar fra presteregimet.

Flere saker om forsvinningen som rokker ved alliansen til USA og Saudi-Arabia: