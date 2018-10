Børsene i USA falt for sjette dag på rad

Frykt for økt rente og globale handelskonflikter oppgis som årsaker til fallet.

Torsdag gikk nedgangen hardest utover selskaper innen bank- og helsesektoren. Men uroen rammer bredt, og selv aksjer som har vært regnet som trygge plasseringer, mistet verdi.

Ved stengetid hadde Dow Jones falt 2,1 prosent. Dermed har industriindeksen falt med 5,3 prosent i løpet av to dager, noe som er den kraftigste nedgangen siden februar.

Også den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt, men langt mindre enn dagen før. Tapet lød på 1,2 prosent. Den brede S&P-indeksen endte ned 2,1 prosent.

Dagen før raste aksjekursene med 3–4 prosent. Nedgangen rammet store teknologiselskaper som Amazon, Microsoft og Apple spesielt hardt, og torsdag fortsatt nedgangen.

Frykter lavere vekst

Analytikere forklarer nedgangen med frykt for at USAs sentralbank vil komme med flere renteøkninger for å hindre overoppheting av økonomien. I tillegg er det flere forhold som tyder på at veksten i verdensøkonomien vil avta, blant annet som følge av handelskrigen mellom USA og Kina.

Etter den kraftige nedturen på Wall Street onsdag fulgte asiatiske og europeiske børser etter. Franske CAC 40 og britiske FTSE 100 falt begge med 1,9 prosent, mens tyske DAX krympet 1,5 prosent.

I Tokyo falt Nikkei-indeksen med 3,9 prosent, mens Hang Seng i Hongkong endte 3,5 prosent ned. Kospi-indeksen i Sør-Korea falt med hele 4,4 prosent.

Trump kritiserer Fed

President Donald Trump mener det er sentralbanken Federal Reserve som har skylden for nedgangen, og torsdag trappet han opp kritikken. Ifølge Trump gjør banken «en stor feil» og er «for aggressiv».

Flere kommentatorer mener det er uklokt av Trump å blande seg inn i sentralbankens rentepolitikk. Bankens uavhengige stilling anses som en viktig faktor som sikrer de amerikanske finansmarkedene stor troverdighet.

Valutafall

Turbulensen påvirker også valutamarkedet. Verdien på kinesiske yuan falt torsdag til det laveste nivået på ett og et halvt år. Samtidig presses rentene oppover på flere hold, spesielt for land med stor gjeld, som for eksempel Italia, ettersom det stilles spørsmål ved tilbakebetalingsevnen på lang sikt.

Gullprisen gjorde imidlertid sitt største hopp på to år etter måneder med nedgang.

Ifølge sjeføkonom i svenske SEB, Robert Bergqvist, er børsnedgangen en naturlig følge av at konjunkturen har passert toppen. Uroen skyldes frykt for hva som vil skje med den økonomiske veksten framover, mener han.

– Verden befinner seg i en situasjon der vi har passert veksttoppen, og spørsmålet nå er hvor mye den kommer til å bremse, sier han til nyhetsbyrået TT.