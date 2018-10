USA knytter Khashoggi-drapet til saudiarabiske myndigheter

USA har tirsdag derfor tilbakekalt visum som tidligere er utstedt til flere av saudiaraberne som mistenkes for drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Ifølge utenriksminister Mike Pompeo er disse mistenkte ansatte i flere saudiarabiske departementer, i tillegg til landets kongelige administrasjon og etterretningstjenester.

Tilsammen er det 21 saudiarabere som mister visum eller visumretten. Amerikanerne vurderer også andre typer sanksjoner mot de mistenkte.

– Disse straffetiltakene vil ikke være siste ord fra USA. Vi gjør det veldig klart at USA ikke tolererer denne typen brutale handlinger for å kneble Khashoggi, en journalist, med vold, sa Pompeo.

Brutalt drap

Regimet i Saudi-Arabia har innrømmet at Khashoggi ble drept inne på landets konsulat i Istanbul i Tyrkia. Den kjente saudiarabiske journalisten var bosatt i USA og hadde gjentatte ganger kritisert Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Kilder i det tyrkiske statsapparatet hevder Khashoggi ble torturert og partert av en saudiarabisk dødsskvadron. Dette er imidlertid ikke bekreftet av andre kilder.

Trump latterliggjør Saudi-operasjonen

USAs president Donald Trump sa tirsdag at de ansvarlige for den saudiarabiske operasjonen hadde et svært dårlig «konsept» som ble «dårlig gjennomført». Forsøket på å skjule drapet var det dårligste noensinne, ifølge Trump.

– Uansett hvem som kom på denne ideen, så er vedkommende i skikkelig trøbbel, sa presidenten.

– Selv om Saudi-Arabia er i en «røff del av verden», er det ikke en unnskyldning for drap, la han til.

Nå ønsker Trump at Kongressen skal avgjøre videre reaksjoner mot Saudi-Arabia.

De sterke uttalelsene kommer flere dager etter at Trump ga en støtteerklæring til saudiaraberne, som han mente ble forhåndsdømt uten bevis. Han har tidligere også utelukket at lukrative våpenavtaler med Saudi-Arabia kan skrotes.