Talsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders sier presidentparets besøk til synagogen i Pittsburgh synagogue, der elleve personer ble drept lørdag, var svært trist. Til reporterne på presidentens fly på vei tilbake til Washington sa hun at president Trump ønsket at dagen skulle handle om å vise respekt for familier og venner av ofrene og for jødiske amerikanere.

Trump og kona la ned hvite roser og steiner til minne om ofrene ved synagogen Tree of Life. I bakgrunnen kunne demonstrantenes rop «Trump, dra hjem!» og «Ord teller!» høres fra de rundt 1500 som hadde møtt opp for å vise sin motstand mot besøket.

Rørt

Presidentparet besøkte også overlevende etter skytingen på et sykehus, blant dem en av de første polititjenestemennene som kom til åstedet. Trump skal ha funnet dette svært rørende, ifølge Sanders.

Fra Trump og kona kom til de dro ble de møtt av protester og plakater med budskapet «Det var din feil». På forhånd hadde både Pennsylvanias guvernør, demokraten Tom Wolf, og Pittsburgs borgermester, demokraten Bill Peduto, gjort det klart at de ikke ønsket besøk av presidenten. Trump lot seg imidlertid ikke skremme.

Angrepet der elleve personer ble drept var det dødeligste angrepet mot jøder noensinne i USA. Trump har fordømt massakren som «ren ondskap», men kritiske røster mener at han med sin krasse retorikk selv har bidratt til å oppmuntre hvite nasjonalister og hatgrupper i USA.

Ulik bakgrunn

Menneskemengden ved synagogen var en blanding av ulike aldersgrupper og trosretninger, inkludert familier med barn og eldre. De sang og gikk i prosesjon rundt seks kvartaler med plakater påskrevet slagord som «president Hat, forlat vår stat!» og «Trumps løgner dreper».

En av arrangørene bak demonstrasjonen leste høyt fra et åpent brev fra en gruppe jødiske ledere i Pittsburgh til Trump.

– President Trump, du er ikke velkommen i Pittsburgh før du tar fullt avstand fra hvit nasjonalisme, heter det i brevet som ble lest.

Også langs ruta presidentparet kjørte til sykehuset og utenfor sykehuset demonstrerte folk sin avsky.