Cal Fire bekrefter lørdag at to barn og deres bestemor i 70-årene har omkommet i Carr-brannen. Ifølge AP var barna fire og fem år gamle.

AP skriver at Melody Bledsoe og barnebarna ble stengt inne da flammene plutselig omringet huset deres like utenfor byen Redding. Bledsoes ektemann var ute og handlet inn provianter med parets eneste bil, i påvente av en evakueringsordre fra politiet.

Han rakk ikke tilbake i tide. Da han kom tilbake hadde politiet sperret av området rundt huset, som allerede sto i full fyr.

Noah Berger / AP / NTB scanpix

Seks døde, 17 savnet

Søndag bekreftes det i tillegg at enda en av brannmannskapene er død. Vedkommende mistet livet i brannen i Ferguson som har beveget seg oppover mot nasjonalparken Yosemite sentralt i California.

Tidligere denne uken, torsdag og fredag, ble to brannfolk bekreftet omkommet i brannen.

Dermed har dødstallet nå steget til seks. I tillegg er 17 personer meldt savnet, ifølge Reuters.

Politisjef Tom Bosenko sier til nyhetsbyrået AP at han forventer å finne flere av de savnede i live. Politibetjenter har oppsøkt de savnedes hjem og sett at bilene er borte, noe de tolker som et godt tegn på at de har flyktet fra flammene.

Bob Strong / Reuters

Marcio José Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

Skogbrannen som startet i området mandag omfatter et område på 32.749 hektar og har nesten doblet sitt omfang siden fredag.

Mer enn 10.000 brannfolk er satt i sving for å kjempe mot 14 ulike skogbranner rundt om i delstaten. Kartet under er publisert av brannvesenet i California, og viser hvor de forskjellige brannene er:

Unntakstilstand

I tillegg til den såkalte Carr-brannen, er Cranston-brannen i Sør-California blant de mest omfattende skogbrannene som herjer rundt om i USAs mest folkerike delstat.

Marcio José Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

En tredje omfattende brann, Ferguson-brannen, har beveget seg opp mot nasjonalparken Yosemite sentralt i California, og ført til at en av delstatens mest populære attraksjoner må holdes delvis stengt.

Bob Strong / Reuters

Lørdag erklærte USAs president Donald Trump unntakstilstand i California, etter at delstatsguvernør Jerry Brown i California gjorde det samme i det nordlige fylket Shasta og ba om føderal hjelp.