Trump leter etter ny sjefadvokat – kan hente Clinton-forsvarer fra kjelleren i Det hvite hus

Onsdag kunngjorde Trump på Twitter at Det hvite hus-advokat Don McGahn skal gå av i løpet av høsten. Først skal imidlertid Trump få godkjent sin andre høyesterettsdommer, Brett Kavanaugh, i Senatet. Som den øverste juristen i Det hvite hus, står McGahn sentralt i arbeidet med å få Trumps nominerte dommere godkjent.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018

Vurderer Clinton-advokat

Både Time, Politico, The Wall Street Journal og en rekke andre medier melder at Trump vurderer å forfremme Emmet Flood. Flood var rådgiver for Bill Clinton i 1998–99 da presidenten var under granskning og riksrettstiltale.

Flood ble hentet inn igjen til Det hvite hus i mai. Han skulle spisse Trumps lag i kampen mot spesialgransker Robert Muellers etterforskning av Russlands valgpåvirkning. Fra sitt kjellerkontor i Vestfløyen av Det hvite hus har Flood vært sentral i å stå mot Muellers krav om tilgang til presidenten og å sette vilkår for et eventuelt intervju.

Flood har også påbegynt arbeidet med å forberede en kamp i Kongressen. Hvis demokratene vinner flertallet i Representantenes hus i november, kan de – om de vil – anlegge riksrettssak mot Trump.

Ikke godt nok forberedt?

Ifølge The Washington Post torsdag har Trump-støttespillere vært bekymret for at presidenten ikke er forberedt på en slik politisk storm. Grepet med å bytte ut toppadvokaten med en ekspert på presidentens makt og immunitet mot straffeforfølgelse, kan være et botemiddel for dette.

– Fant umiddelbart tonen

Rudy Giuliani, juridisk rådgiver for Trump og tidligere New York-ordfører, sier Flood ville være et «utmerket valg» og at Trump og Flood «umiddelbart fant tonen». Giuliani, som opptrer i pressen for Trump, understreker at han ikke er kjent med drøftelsene om hvem som skal etterfølge McGahn.

Pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, sa onsdag at det ikke er noen fastlåst plan ennå for å erstatte McGahn. Men hun talte rosende om Flood.

– Folk liker ham. Han er superhøyt respektert her i bygningen, sa hun.

Snakker lite med hverandre

I Twitter-meldingen onsdag sa Trump at han setter pris på McGahns innsats. Ifølge flere medier skal likevel stemningen mellom de to ofte ha vært anspent. «McGahns kontor er bare en etasje over Det ovale kontor, men det kunne like gjerne vært flere kilometer unna», skriver Politico.

Ifølge The Wall Street Journals kilder kom kunngjøringen fra Trump som en overraskelse på McGahn, selv om de to i vår hadde drøftet en avgang.

Nettstedet har snakket med to kilder som sier at Trump og sjefadvokaten den siste tiden mange ganger har gått flere dager uten å snakke med hverandre.

Har vært munnhuggeri

Folk som kjenner begge, sier den gjensidige frustrasjonen ofte vises som taushet dem imellom heller enn konfrontasjon. Det skal imidlertid også iblant ha forekommet munnhuggeri. Dette skal stamme fra Trumps oppfatning av at McGahn ikke har gjort nok for å bremse Russlands-etterforskningen.

30 timer hos Mueller

Sjefadvokaten skal den siste tiden ha distansert seg mer og mer fra rabalderet rundt Russlands-granskningen. I sommer ble det kjent at han hadde latt seg intervjue i 30 timer av Muellers etterforskere om saken. Han skal ikke ha kommet med opplysninger som kunne skade presidenten, og Trump sa i ettertid at han hadde godkjent intervjuene.

Ted Lieu, demokratisk kongressmedlem og skarp Trump-kritiker, tror imidlertid ikke det er tilfeldig at McGahns avgang kommer etter at Mueller-intervjuene ble kjent.

I januar meldte The New York Times at McGahn hadde truet med å si opp. Årsaken skulle være en ordre fra Trump om å sparke spesialgranskeren. Trump har benektet at historien er sann.