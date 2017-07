Sædkvaliteten faller dramatisk i Vesten, ifølge ny studie

Forfatterne av studien mener det er en alvorlig oppvekker, ifølge Financial Times som først omtalte studien.

Sædkvaliteten halvert

Studien ble ledet av Hagai Levine ved det Det hebraiske universitetet i Jerusalem, og var en såkalt metastudie der forskerne gjennomgikk 7500 andre studier gjennomført mellom 1973 og 2011. Forskerne valgte ut 185 studier med særlig godt design og gjennomførte så sin analyse og sammenstilling.

Resultatet viste at konsentrasjonen av sædceller hadde falt med 52,4 prosent, og at totalt antall spermier hadde falt med 59,3 prosent blant menn i Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand.

– Når vi begrenser analysen til studier gjennomført etter 1995 ser vi ingen tegn til at nedgangen minker. Dette har store implikasjoner for folkehelsen, sier Levine til Financial Times (FT).

Forskerne har hverken sett på bevegeligheten eller utformingen og størrelsen til spermet.

Usikker årsak

Studien omfatter ikke forskning på årsaken til at sædkvaliteten synker. Men enkelte årsaker som nevnes er røyking under svangerskapet, livsstilsendringer i perioden og eksponering for plantemidler.

Også overvekt og stress trekkes frem som mulige faktorer av Levine. Forskerne mener rapporten burde føre til mer forskning på årsakene til problemet. Også andre forskere mener det trengs mer forskning på området.

– Forskningen for å identifisere årsakene må dobles, og må gå bredt ut fremfor å fokusere på antatte årsaker, sier Richard Sharpe til FT. Han er professor ved Universitetet i Edinburgh, og forsker på reproduktiv helse.

Blir gravide senere

Ifølge Sharpe har mer enn 15 prosent av unge menn i Nord-Europa en så lav spermkvalitet at det kan påvirke fertiliteten deres.

– Og situasjonen vil sannsynligvis forverres heller enn forbedres, ifølge Sharpe.

Han påpeker at også det at flere par venter lengre med å få barn kan ha en negativ påvirkning på naturlig befruktning i Vesten. Også andre eksperter trekker frem det at par får barn senere som et problem hvis sædkvaliteten faller.

– Hvis man er en mann med lav sædkvalitet og prøver å få et barn når man er 21 år vil man sannsynligvis ikke legge merke til problemet. Men hvis du prøver med en partner når hun er 35 kan det bli verre, sier Allan Pacey, professor i mannehelse ved Universitetet i Sheffield til The Guardian.