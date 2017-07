Palestinernes president stanser all kontakt med Israel – tre personer drept i angrep på israelsk bosetning

SISTE: Sent fredag kveld ble to israelske menn knivstukket og drept inne på en bosetning på den okkuperte Vestbredden. En kvinne var kritisk skadet og døde senere. En annen kvinne ble skadet i det samme knivangrepet. Gjerningspersonen skal være palestinsk.

Palestinernes president Mahmoud Abbas kunngjorde fredag kveld beslutningen om å avbryte kontakten med Israel.

Abbas sa i en kort tale som ble sendt på fjernsyn, at forbindelsene med Israel legges på is som følge av striden om Haram al-Sharif, som er det arabiske navnet på Tempelhøyden, i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem.

Tre palestinere ble skutt og drept og flere hundre skadet i voldsomme sammenstøt i Jerusalem og på Vestbredden etter fredagsbønnen. Også flere israelske soldater ble såret.

Sammenstøtene kom etter at Israel utplasserte metalldetektorer tidligere i uken og fredag forbød adgang til gamlebyen i Jerusalem, og dermed Tempelhøyden og moskeen der, for alle palestinske menn yngre enn 50 år.

Dette førte til at tusener av palestinere ba på gatene utenfor Gamlebyen.

I en tale sent fredag kveld sier Abbas at kontakten med Israel legges på is inntil okkupasjonsmakten fjerner de nye tiltakene på Haram al-Sharif, som jøder kaller Tempelhøyden. Palestinske myndigheter samarbeider tett med Israel om sikkerheten på Vestbredden.

Samarbeidet anses å være helt avgjørende for at situasjonen på Vestbredden er noenlunde rolig. Abbas sier nå at forbindelsene til Israel kommer til å innstilles «på alle nivåer».

Ifølge nyhetsbyrået AP er det umiddelbart ikke klart om bruddet med Israel også omfatter sikkerhetssamarbeidet.

Samarbeidet startet med Oslo-avtalen

Det israelsk-palestinske sikkerhetssamarbeidet startet som en del av Osloavtalen mellom Israel og PLO i 1993, da palestinerne fikk lokalt selvstyre med varierende grad av kontroll på deler av den okkuperte Vestbredden.

Israelerne og palestinerne har utvekslet informasjon og etterretning, noe som blant annet har vært avgjørende for hvordan islamistbevegelsen Hamas er blitt overvåket.

Våren 2015 kunngjorde PLO at de bryter alt sikkerhetssamarbeid med Israel, men samarbeidet fortsette i relativ stillhet.

Grøtt, Vegard Wivestad / Scanpix

Uroen denne uken skyldes at Israel har utplassert metalldetektorer på den hellige høyden. De nye sikkerhetstiltakene ble innført etter at to israelske politifolk og tre bevæpnede palestinske israelere ble drept i en skuddveksling på høyden for en uke siden.

Både palestinske ledere og Jordan, som i henhold til Oslo-avtalen har overoppsyn med Haram al-Sharif, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig.

Den innmurte høyden er offisielt under muslimsk kontroll, og det er kun muslimer som har lov til å be der. Palestinerne har lenge mistenkt Israel for å ville ta kontroll over høyden, men israelske myndigheter avviser dette.

Abbas skal ha forsøkt å få USA på banen i håp om at amerikanerne kan presse Israel til å fjerne metalldetektorene.

Knivangrep fredag kveld

Knivangrepet sent fredag kveld skjedde på bosetningen Halamish, skriver den israelske engelskspråklige avisen Haaretz.

Ifølge avisen var det en mann i 60-årene og en mann i 40-årene som ble drept, mens en kvinne i 40-årene var kritisk skadet og døde senere. En kvinne i 60-årene skal være skadet.

Mannen i 60-årene skal være faren til de to andre som ble drept.

Gjerningsmannen ble skutt og såret etter angrepet i Halamish fredag kveld, skriver Haaretz. Han skal være 20 år gammel og ha tatt seg inn i et av bolighusene i bosetningen og angrepet de som var der.

Haaretz skriver at det var barn i huset, men at de ikke ble såret.

Haaretz skriver at gjerningsmannen bodde i en palestinsk by i nærheten av bosetningen. Han skal ha skrevet på Facebook noen timer tidligere at «jeg har mange drømmer, men det finnes ikke noe liv etter det vi har sett i al-Aqsa».