Norske turister rammet av skogbranner rundt Middelhavet

Hundrevis av turister er evakuert i Kroatia, Montenegro og på Sicilia. Flere av disse områdene har hatt svært lite regn og høyere sommertemperaturer enn det som er vanlig for årstiden.

En vennegjeng fra Bergen er i feriebyen Split i Kroatia.

– Det er ubehagelig, sier Øyvind Hagen (18) på telefon til BA mandag kveld.

Åtte av kameratene hans har måttet evakuere etter at ilden som brøt ut natt til mandag begynte å spre seg. Han melder om mye røyk i byen og kraftig vind.

Eskil Rødseth, også fra Bergen, sier til NRK at røyken er tett og himmelen over Split er helt rødfarget.

– Det er ganske skremmende, sier han.

Apollo følger nøye med

Apollo Reiser, som har reisende i de skogbrannrammede områdene i Kroatia, følger situasjonen nøye.

– Vi sendte en SMS til dem rundt klokken 17 i dag. Det har nylig blusset opp igjen så nå følger vi nøye med. Dette håndteres sentralt fra Stockholm der hovedkontoret vårt er. Hvis dette utvikler seg på noen måte, blir det satt i gang en beredskap. Vi vil snakke tett med myndighetene, få kontakt med alle våre gjester og eventuelt evakuere, sier pressekontakt Christine Hafnor i Apollo Reiser til NRK.

May-Liss Heggland fra Rogaland reiser med selskapet og ferierer litt sør for Split.

– Det brenner i åsen bak oss. Vi har sett tjukk røyk og kraftige flammer fra vinduet. Nå ser jeg at flammene tar seg kraftig opp rett bak her jeg står. Det er ganske forferdelig å gå og legge seg når en vet at det brenner kraftig i åsen rett over der en bor. Jeg vil tro det blir en natt uten særlig mye søvn, sier hun.

Ber om hjelp

Montenegro ba mandag om internasjonal hjelp for å få bukt med skogbranner på halvøya Lustica sør for Dubrovnik.

– Situasjonen ved Lustica er kritisk. Innenriksdepartementet har bedt om at EUs sivile katastrofeinnsats utløses for å få slukket ilden, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

Lenger nord spredte ilden seg mandag kveld til forstedene av Split der et kjøpesenter måtte evakueres, hus ble brannskadd og flere biler tok fyr. Det stamme gjorde byens søppelfylling der det veltet opp tykk svart røyk.

Rundt 400 brannmenn prøvde å bekjempe brannen, hjulpet av mer enn hundre soldater og brannslukkingsfly.

– Situasjonen er helt forferdelig, ilden har spredt seg til et stort område, alt er dekket i røyk og ild, sa en representant for regionen.