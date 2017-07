USA vil teste kontroversielt rakettforsvar

Utprøvingen skjer mens spenningen mellom USA og Nord-Korea stadig øker, nå sist etter den nordkoreanske missiloppskytingen som angivelig var av en interkontinental rakett.

Dette er i så fall første gang amerikanerne skyter opp avskjæringsraketter med Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), et forsvarssystem mot mellomdistanseraketter. Avfyringen vil skje fra Alaska, dit det ble hevdet at det siste oppskutte nordkoreanske missilet kunne nå, ifølge Reuters.

Amerikanske myndigheter bekrefter at utprøvingen vil finne sted i første del av juli. THAAD bruker mindre raketter til å skyte ned fiendtlige missiler.

Systemet er blitt kritisert av Kina, som mener den kraftige radaren som brukes kan nå langt inn på deres territorium.

Sent fredag opplyste amerikanerne at de sendte to bombefly for å delta i øvelser med sørkoreanske og japanske jagerfly som svar på trusselen fra Nord-Korea.

De to B-1B Lancer-flyene fikk følge av sørkoreanske F-15 jagerfly og amerikanske F-16-fly før de slapp øvelsesvåpen over et skytefelt i Sør-Korea.

– La meg være klinkende klar, dersom vi blir anmodet om det, er vi både trent, utstyrt og klare til å slippe løs den fulle ødeleggende kraften til våre luftstyrker, sa generalløytnant Terrence O'Shaughnessy.