Trump sparker kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci

Avisen The New York Times var først ute med nyheten som raskt ble bekreftet av flere amerikanske medier.

Denne siste rokeringen i Trumps nærmeste stab skjer bare få dager etter Scaramucci beskrev flere av Trumps nærmeste medarbeidere i svært diskrediterende ordelag.

Kelly forlangte Scaramuccis avgang

Bakgrunnen for at Scaramucci må gå, er angivelig at Trumps nyinnsatte stabssjef John Kelly skal ha forlangt at Scaramucci måtte gå.

Det hvite hus bekrefter avgangen i en pressemelding sent i kveld.

Slik lyder pressemeldingen fra Det hvite hus:

«Scaramucci slutter som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus. Mr. Scaramucci mente det var best å la stabssjef John Kelly starte med blanke ark og ha muligheten til å bygge sitt eget team. Vi ønsker ham alt godt («all the best»).

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

Scaramucci har vært i hardt vær siden han forrige uke ringte en journalist og langet ut mot flere av Trumps medarbeidere, deriblant den nylig avsatte stabssjefen Reince Priebus.

Kelly fikk jobben på Twitter fredag

Trump annonserte på Twitter fredag at Kelly blir hans nye stabssjef. Kelly tok formelt over for Reince Priebus i dag. Priebus har sittet 189 dager som stabssjef i Det hvite hus, noe som vil si at ingen har sittet kortere i den viktige posisjonen enn Priebus i moderne historie.

Avgjørelsen, det vil si tweeten, ble offentliggjort i det Air Force One landet etter en flytur fra Long Island i delstaten New York. Om bord var blant annet både Trump og Priebus.

The New York Times skrev at Priebus skal ha blitt presset ut for å få plass til «en general» som er på samme bølgelengde med Trump og hans «nasjonalistiske politiske bevegelse» som først fikk ham inn i Det hvite hus.

Carolyn Kaster / TT / NTB scanpix

General John F. Kelly har til nå vært minister i departementet for innenrikssikkerhet (Department of Homeland Security). Den tidligere sikkerhetsministeren har blant annet bakgrunn fra det amerikanske marineinfanteriet.

Scarmucci fikk Spicer til å si opp i protest

Både Reince Priebus og tidligere pressesjef Sean Spicer ble med fra partiapparatet til Det hvite hus for å være brobyggere mellom Trump og partiet. På én uke var begge to ute. Spicer sa opp i protest da Scaramucci ble ansatt som sjefen hans.

Priebus var lite populær hos Scaramucci, som tok over i forrige uke, og som altså nå har fått fyken.

Alex Brandon / TT / NTB Scanpix

Beskyldte Priebus for å lekke

Natt til fredag ble det kjent at Scaramucci i en samtale med en journalist omtalte Priebus i svært nedsettende ordelag. Der beskyldte han Priebus for å stå bak en rekke lekkasjer av intern informasjon til pressen.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

«Reince er en jævla paranoid schizofren, en paranoiker», sa Scaramucci om stabssjef Priebus, i teorien den mektigste i Det hvite hus etter presidenten.

Priebus skal ha levert inn sin oppsigelse torsdag kveld etter at intervjuet ble offentliggjort. Det sier en kilde nær Priebus til Reuters.

Stadig mer intens konflikt

Scaramucci og Priebus har lenge vært i konflikt med hverandre. Konflikten har tilsynelatende eskalert etter at Scaramucci startet i jobben i Det hvite hus forrige uke.

Priebus skal ha forsøkt å blokkere ansettelsen av finansmannen Scaramucci over lengre tid. For Scaramucci skal ha ønsket seg jobb i Det hvite hus fra Trump flyttet inn 20. januar. Han legger skylden på Priebus for at det ikke skjedde. I telefonsamtalen med journalisten i The New Yorker omtaler han dette i særs vulgære ordelag. Han brukte da et slanguttrykk som brukes om en mann som prøver å redusere en annen manns sjanser for å oppnå seksuelt samvær med en kvinne.

Scaramucci avslutter samtalen med å si at han må gå fordi han «må tweete noe dritt for å gjøre denne fyren gal» og henviser til Priebus.

Kort tid etterpå skrev han en melding på Twitter som kunne tolkes som at han skulle anmelde Priebus til FBI for å lekke informasjon om ham. Et par timer senere slettet han tweeten.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

Scaramucci har offentlig gått ut og sagt at han ville tvinge Priebus til å si opp etter at han selv ble ansatt som kommunikasjonsdirektør, ifølge The New York Times. De omtaler dem som «rivaler».

Før valget var Priebus en sentral skikkelse i Det republikanske partiet, og var leder for Republikanernes nasjonalkomité.

Priebus hadde håpet å sitte minst ett år, men slet med å holde kontroll over sin ustyrlige sjef og de interne konfliktene, ifølge Reuters.

Trump benektet kaos på Twitter mandag

Til tross for de særs hyppige skiftene av nøkkelfolk i Det hvite hus avviste Trump på Twitter i dag at Det hvite hus er preget av kaos.

Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2017

Det er uklart om Scaramucci vil gå over i en annen stilling i Trumps stab eller om han helt forlater Det hvite hus. Men CNN melder at Scarmucci ble fulgt ut av Det hvite hus tidligere i dag.