Putins erkerival hadde en svart dag i fengsel. De fleste russere ga blaffen da han ba om hjelp.

Fra fengselscellen oppfordret den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj til demonstrasjoner lørdag i protest mot Putins maktbruk og manglende frie valg.

I vår mobiliserte Navalnyj titusener av mennesker til de største masseprotestene på flere år.

Mandag ble den 41-år gamle opposisjonslederen fengslet i 20 dager fordi han prøvde å organisere en ny demonstrasjon i St. Petersburg.

Derfor var det knyttet spenning til hvor mange som ville følge Navalnyjs appell..

SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Oppfordret til demonstrasjoner fra fengsel

– Vi ber alle som ønsker en bedre fremtid for vårt land, uavhengig av politiske meninger og syn på Navalnyj, om å stå samlet for en fri, politisk konkurranse, oppfordret Navalnyjs stab.

– Hvis vi aksepterer ting som de er, er vi alle dømt til undergang, lød oppfordringen.

Lørdag ga de fleste russere fullstendig blaffen.

Ivan Sekretarev / TT / NTB scanpix

Ti politifolk for hver demonstrant?

I Moskva med 15–20 millioner innbyggere møtte knapt 7–900 mennesker opp, inkludert et hundretalls journalister og fotografer.

I de fleste av de 80 byene hvor det i dag ble arrangert protester, var noen titalls aksjonister.

Stringer /REUTERS

Unntaket var St. Petersburg, hvor observatører og journalister anslår at over tusen mennesker demonstrerte.

Det er imidlertid nesten umulig å anslå antallet siden det er vanskelig å skille demonstrantene og tilfeldige mennesker ute på gatene.

Det er flere årsaker en ny gryende protestbølge i Russland fikk en alvorlig knekk lørdag:

Pavel Golovkin / TT / NTB scanpix

1. Fengslet opposisjonslederne på forhånd

Kremls strategi med trakassering, trusler og sabotering virker.

Kontorene til Navalnyjs valgkamporganisasjon i Moskva og flere andre byer ble ukene i forkant ransaket av politiet. Flere steder er de kastet på gaten.

I tillegg til Navalnyj er en rekke av hans medarbeidere også arrestert.

Lørdagens demonstrasjoner viser at Navalnyjs apparat er sårbart og bygget rundt ham personlig.

Russere flest er langt mer opptatt av at Putin bygger nye parker og pusser opp Moskva til å bli en av de vakreste byene i verden.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

2. Ny strategi fra Putins politi

Tidligere har politiet arrestert hundrevis av demonstranter uten noe forvarsel. I etterkant har mange fått fengselsstraffer og store bøter.

Denne gangen var strategien helt motsatt.

På forhånd truet politiet med meget harde reaksjoner. Men da demonstrasjonene startet, oppførte politiet seg langt mer forsiktig.

Langt færre ble arrestert, og opprørspolitiet holdt seg på avstand.

Den uavhengige avisen Meduza anslår at om lag 230 ble pågrepet på landsbasis i de 80 byene hvor det var protester.

Pavel Golovkin / TT / NTB scanpix

3. Full splittelse i opposisjonen.

Arrestasjonen av Navalnyj vakte liten eller ingen medfølelse i de andre delene av den lille opposisjonen som finnes mot Putin.

Selv om de andre opposisjonslederne har kritisert behandlingen av Navalnyj, holder de seg unna alle arrangementer i hans regi.

Blant liberale Putin-kritikere det mange som mener Navalnyj er for nasjonalistisk.

– Han er uakseptabel for meg. Han snakker hele tiden om den angivelige høye kriminaliteten blant migranter, sa den gamle menneskerettighetsaktivisten Svetlana Gannusjkina til den tyske avisen Die Tageszeitung i september.

4. Vellykket nett-kampanje har sine begrensninger

Navalnyj har drevet en langvarig og proff kampanje ved hjelp av nye medier.

Hans video om statsminister Dmitrij Medvedevs eventyrlige slått, yachter og feriesteder er sett av 24 millioner seere.

Den månedsgamle video om Putins datsja har bare nådde ut til 3 millioner på Youtube.

Selv om Navalnyj får veldig mye omtale i vestlige medier, blir han systematisk svertet eller tiet ihjel i de Putin-kontrollerte russiske TV-kanalene.

Det er her russere flest henter sine nyheter fra.

5. – Dette er et nederlag for Navalnyj

– Myndighetenes taktikk var veldig vellykket. Dette var fornuftig av politiet å opptre mindre aggressivt, sier den politiske analytikeren Gleb Pavlovskij til TV Rain.

– Dette er nederlag for Navalnyj, som nå er på defensiven.

Navalnyj selv har ikke klart å bygge bro til de andre opposisjonsgruppene, som gjorde det godt i høstens lokalvalg.

– Ville unngå arrestasjoner på Putins bursdag

Navalnyjs stab hevder å ha rekruttert over 160.000 russere i løpet av hans valgkamp. I så fall var det bare en svært liten andel av dem som demonstrerte for sin fengslede leder lørdag.

– Myndighetene ville unngå arrestasjoner på Putins bursdag, sa Nikolaj Ljuaskin i Navalnyjs stab til TV Rain.

Han forklarte det lave oppmøtet med at det ble for liten tid til forberedelser etter at Navalnyj ble arrestert.

– Vi har bare hatt noen dager på å organisere dette.