Bildet av mannen som stoppet terroristen Usman Khan fra å drepe flere mennesker med en hvaltann under terrorangrepet ved London Brigde, gikk verden over.

Nå står 39-åringen frem i britiske PA News Agency og forteller hva som egentlig skjedde. Darryn Frost er byråkrat i det britiske Justisdepartementet, hvor han jobber med kommunikasjon.

29. november var han på en konferanse i regi av Cambridge om rehabilitering av straffedømte i det gamle Fishmongers Hall ved London Bridge.

Da hørte Frost høye rop og lyder fra første etasje.

Twitter

Byråkrat på seminar ble Storbritannias helt

– Da vi hørte bråket fra etasjen under oss, løp noen av oss ned, forteller Frost i en redegjørelse til britiske medier.

Den 28 år gamle Usman Khan løp inn i hallen med to kniver i hånden og det som så ut som en bombevest. To tidligere studenter fra Universitetet i Cambridge ble drept og tre personer ble skadet.

Privat

Frost så seg rundt i den gamle fiskehallen for å finne noe å forsvare seg med. Det eneste han kunne se, hang til utstilling på veggen.

– Jeg tok en hvaltann fra veggen og brukte den til å forsvare meg selv og andre fra angriperen. En annen mann holdt angriperen unna med en trestol. Jeg løp ned trappene, stilte meg ved siden av mannen med stolen, og så gikk vi to sammen mot ham, sier Frost.

Darryn Frost kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, men har bodd 14 år i Storbritannia.

@HLOBlog/Ap /Scanpix

Terroristen ble overrasket

Terroristen reagerte da han så Frost med hvaltannen ved først å peke på magen sin.

– Han vendte og snakket til meg, og antydet at han hadde en bombevest rundt midjen, forteller Frost til PA News Agency. Intervjuet er også gjengitt i BBC, The Guardian og flere andre britiske medier.

– På dette tidspunktet kastet mannen ved siden av meg stolen mot angriperen, som begynte å løpe mot ham med knivene hevet over hodet.

Frost ga hvaltannen til den andre mannen, og løp opp trappen for å hente en hvaltann til fra veggen for å forsvare seg med. Da han kom ned lå hvaltannen i biter på gulvet og folk løp ut i panikk.

– Sammen med andre forfulgte jeg angriperen, med hvaltannen i hånden, ut på London Bridge. Vi ropte til folk og advarte om faren, og etter en kamp, klarte vi i å presse ham til bakken, sier Frost.

En video fra forbipasserende viser hva som skjer.

– På det tidspunktet forsøkte jeg å holde knivbladene vekk ved å holde hans håndledd, slik at han ikke skulle kunne skade noen eller utløse bombevesten, sier han.

Shutterstock / Shutterstock

Derfor står han frem

Frost forteller til britiske medier at han står frem fordi han vil takke alle de andre som var sammen med ham da terroristen angrep. Han mener de som hjalp til med å gi førstehjelp mens angrepet pågikk, er like store helter.

– Jeg vil ikke bare takke de som ble med på å stoppe angriperen, men også de som satte seg selv i fare ved å hjelpe de skadede. De stolte på at vi skulle beskytte dem mens de reddet andre, sa Frost.

En annen mann som var med på å overmanne terroristen, var en polsk dørvakt ved en restaurant. Han er ikke kjent med annet navn enn Lukasz. Han ble knivstukket fem ganger i armen.

Lukasz har tidligere fortalt at han bare handlet instinktivt, og at han ser på hendelsen som «trist og meningsløs», skriver BBC.

En tredje mannen var en tidligere straffedømt morder, John Crilly, som brukte en brannslukker.

Vil bekjempe frykt og hat

Alle trodde at en bombe kunne gå av når som helst. Først etterpå fikk de vite at bombebeltet var falskt.

Frost sier at han håper det de gjorde under «denne forferdelige hendelsen kan brukes til noe godt».

– Jeg føler vi alle har en plikt til å utfordre spredningen av frykt, hat og intoleranse i våre samfunn, sier Frost.

Han oppfordrer også til å støtte de etterlatte etter de to som ble drept, Saskia Jones (23) og Jack Merritt (25). Frost har også startet et prosjekt han kaller «Extinguish Hate» for å bekjempe spredning av hat i sosiale medier.

– Når jeg leser om deres liv og arbeid, er jeg overbevist om at de representerer alt som er godt i verden, og jeg vil alltid føle en dyp sorg over at vi ikke klarte å redde dem, sier Frost om ofrene.