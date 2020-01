Alt var klart for å hente ut barna fra IS-leiren. Da svenske myndigheter kom, var de forsvunnet.

Det er viktig at koalisjonen som har kjempet mot IS, blir værende i Irak, sier den svenske utenriksministeren Ann Linde i et intervju med Aftenposten.

Både Sverige og Norge har soldater i koalisjonen.

– Dersom alle troppene drar hjem, slik det irakiske parlamentet har besluttet, gir man IS en mulighet til å gjenoppstå. Det er også en trussel mot våre land.

Linde var på sitt første offisielle besøk i Oslo forrige uke og møtte blant annet sin kollega Ine Eriksen Søreide.

Gjemte barn av IS-medlemmer

Den svenske regjeringen jobber fortsatt med å finne en løsning på hvordan de skal håndtere barn av IS-medlemmer som nå sitter i fangeleir i Syria.

– Det er en veldig komplisert situasjon. Fra svensk side har vi tatt hjem syv foreldreløse barn, forteller Linde.

Totalt skal det være 45–50 barn som har svenske mødre. Like før jul gjennomførte svenske myndigheter en stor operasjon for å hente dem som er foreldreløse.

– Vi hadde alt klart: sikkerhet, plassering i Sverige og så videre. Da vi kom ned, viste det seg at slektninger hadde gjemt barna.

– Flere av mødrene, og slektningene deres, som er i Al-hol leiren, vil ikke at barna skal sendes til Sverige. De vil at barna skal vokse opp i kalifatet.

Også i Sverige har debatten rast om hva man skal gjøre med disse barna.

– Det er veldig mange problemer som gjør det komplisert. Selv det å fastsette identiteten – om barnet er svensk – er svært vanskelig. Man må slå fast om det finnes en pappa, selv om pappaen ikke finnes i leiren. Man kan ikke bare sende ned et fly, ta alle barna hjem og skille dem fra sine mødre. I debatten har det ofte virket så enkelt.

Fakta: Krisen i Midtøsten Den siste tiden har spenningen i Irak økt kraftig med konflikten mellom Iran og USA som utløsende faktor. Det har vært store demonstrasjoner utenfor den amerikanske ambassaden i Bagdad. Like etter nyttår drepte USA den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep utenfor flyplassen i den irakiske hovedstaden. Det førte til at den irakiske folkeforsamlingen ba regjeringen trekke tilbake invitasjonen til de USA-ledede koalisjonsstyrkene, som er i landet for å kjempe mot terrororganisasjonen IS. Fredag deltok Sveriges utenriksminister i et ekstraordinært møte i Brussel med sine EU-kollegaer for å diskutere situasjonen i Midtøsten.

ALI HASHISHO, REUTERS / NTB scanpix

Trusler fra Kina

Linde har også fått et anspent forhold til Kina i fanget. Den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai (55) fikk en pris i november. Sveriges kulturministeren delte ut prisen, tross kinesiske protester. Minhai sitter i fengsel i Kina.

– Samtidig som vi ønsker et godt forhold til Kina, kan vi ikke akseptere at man har fengslet en svensk statsborger, sier Linde.

– Vi kjemper for alle svenske borgere som er fengslet uten tiltale og dom.

Linde sier Kina «har vært meget truende, også offentlig, mot svenske ministre og svenske journalister».

– Det er uakseptabelt, og det har vi sagt klart fra om. Jeg er veldig glad for støtten fra vår norske kollega om vår ytringsfrihet i dette tilfellet.

Forholdet til Kina og Norges erfaringer med å være i «fryseboksen» etter fredspristildelingen til Liu Xiaobo var på agendaen da Linde møtte Søreide.

– Det har kommet en del kritikk i etterkant av at forholdet mellom Norge og Kina ble gjenopprettet. Noen mente det var et knefall og at Norge var for feig. Hvordan ser dere på den norske situasjonen?

– Norge har håndtert sin situasjon slik de så det hensiktsmessig, og vi kan ikke sammenligne de to situasjonene direkte. Det vi kan sidestille, er hvordan Kina har oppført seg aggressivt og truende, først mot Norge og nå mot Sverige.

Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lite konkrete konsekvenser

– Men er det tomme trusler? Hva har vært de konkrete konsekvensene hittil?

– Det har vært avlyste besøk, to svenske filmer er blitt utestengt fra en festival. Man har sagt at kinesiske turister ikke skal komme til Sverige, men turismen fra Kina har økt likevel.

– Det høres mer ut som symbolsaker enn konkrete, økonomiske konsekvenser?

– Den kinesiske ambassadøren har sagt at det skal få handels- og økonomiske konsekvenser, sier Linde og peker på at Sverige har en eksport til Kina på 50 milliarder svenske kroner i året, men at importen østfra er på 70 milliarder kroner.

– Det er ikke bare Sverige som vil tape på mindre handel. Kina har en egeninteresse i å opprettholde et godt forhold.