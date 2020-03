Du føler det kanskje ikke sånn, men verden går faktisk sin skjeve gang utenfor koronapandemien:

USA: Ny forskning om transpersoner

Å ha pass, førerkort og andre dokumenter i det navn og med det kjønn folk ønsker, kan ha betydning for den mentale helsen. Det viser forskning publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet Public Health, melder nyhetsbyrået Reuters. Transpersoner med identitetspapirer som viser det navn og kjønn de selv foretrekker, har lavere forekomst av stress og selvmordstanker.

– For mennesker som har brukt mange år på å kjempe for å bli sett som den de er, har et offisielt dokument stor betydning, sier en av medforfatterne til studien, Ayden Scheim fra universitetet Drexel i Philadelphia.

Generelt har amerikanske transpersoner tre til fire ganger så høy selvmordsrisiko som befolkningen samlet.

PANU WONGCHA-UM / REUTERS / NTB scanpix

Kambodsja: Legger kraftverk på is

Kambodsja har bestemt seg for å ikke demme opp Mekong-elven for å lage kraftverk i løpet av den neste tiårsperioden, melder nyhetsbyrået Reuters. De vil heller forsøke å dekke energibehovet med en miks av kull, gass, solenergi og import.

Nabolandet Laos har derimot allerede bygget to demninger i den 2390 kilometer lange elven det siste halve året. Mekong har avgjørende betydning for 60 millioner mennesker. Miljøaktivister har advart om at demninger kan være negativt for dyreliv, fiskere og bønder.

Tyskland: Razzia mot høyreekstreme

I ti delstater ble det torsdag morgen utført en razzia mot den høyreekstreme grupperingen «Geeinte deutsche Völker und Stämmer» (Forente tyske folk og stammer). Denne gruppen er blitt forbudt, skriver Der Spiegel.

Medlemmene er såkalte «Reichsbürger», folk som ikke anerkjenner den tyske staten. – Høyreekstremisme, rasisme og antisemittisme vil også i krisetider kontinuerlig bli bekjempet, het det i en uttalelse fra innenriksdepartementet.

ERIC GAILLARD / REUTERS /NTB scanpix

Elfenbenskysten: President tar ikke gjenvalg

President Alassane Ouattara (78) har sagt at han ikke kommer til å stille til nok et valg. Nylig ble grunnloven endret slik at han kunne valgt å ta en tredje periode. Avgjørelsen kom derfor overraskende. Nå jubler Ouattaras kritikere, og demokratiforkjempere i regionen får nytt håp.

Presidenten i nabolandet Guinea kjenner også på nytt press, skriver BBCs reporter. Der gjør den 82 år gamle Alpha Condé alt han kan for å beholde makten.

Mark Baker / AP /NTB scanpix

New Zealand: Haka foran moskeen

En motorsykkelklubb i Christchurch deltok på sitt helt spesielle vis i markeringen av ettårsdagen for det høyreekstreme angrepet i byen, som ligger i New Zealand. En australsk mann myrdet 51 muslimer i to ulike moskeer 15. mars i fjor.

Mark Baker / AP /NTB scanpix

Klubben Tu Tangata utførte en «haka», en rituell maori-dans, utenfor moskeen for å vise sin respekt.

Nederland: Senker fartsgrensene

I Nederland er fartsgrensen på motorveiene satt ned til 100 km/t. Avgjørelsen er ikke særlig populær. I en spørreundersøkelse sier nesten halvparten at de ikke kommer til å overholde fartsgrensen.

Regjeringen satte ned fartsgrensen fordi Nederland har større problemer med nitrogenforurensing enn noe annet EU-land, skriver Deutsche Welle. Nitrogenet i seg selv er ikke problemet, men de kjemiske forbindelsene som dannes sammen med oksygen og hydrogen.

Regjeringen i Nederland er blitt presset til avgjørelsen, blant annet etter en dom i landets høyeste domstol.

... og til slutt litt rosa skjønnhet:

EDGARD GARRIDO / REUTERS /NTB scanpix

Japan: Kirsebærblomstring

Arrangementene som hvert år markerer at kirsebærtrærne blomstrer, er avlyst i Japan. Men selve blomstringen er uansett i gang. I år sprang knoppene i hovedstaden Tokyo tidligere enn noensinne, skriver Japan Times.