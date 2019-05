Blir det vanskeligere å få sendt ut utviste barnefamilier dersom foreldrene får lage mat til sine egne barn? Det spørsmålet har dukket opp i den danske valgkampen.

– Vi må lage noen rammer som gjør at man også på egen kropp kan kjenne at nå skal man forlate Danmark, gjentok innvandringsminister Inger Støjberg nylig.

Stridens kjerne er forholdene på utreisesenteret Sjælsmark på Jylland, som regjeringen har fått hard kritikk for. Dit sendes familier som har fått avslag på asylsøknaden sin og som skal sendes ut av landet, men som bor der på ubestemt tid.

Fakta: Utreisesenteret Sjælsmark Bosted for asylsøkere med endelig avslag på asylsøknad. Blir sendt dit hvis politiet mener de ikke samarbeider om utreise. Mange av dem som bor der, har vært der i flere måneder eller over et år. Beboerne må være der om natten, men kan fritt bevege seg utenfor på dagtid. Ifølge Røde Kors’ rapport er «det grunn til alvorlig bekymring for barnas trivsel og utvikling, og at det er reell risiko for at barna stagnerer i sin utvikling og at symptomene blir kroniske». Kilde: Røde Kors. X

6 av 10 ville fått diagnose

For et par måneder siden la Røde Kors frem en psykologisk undersøkelse om hvordan barna der har det. Psykologene konstaterte at:

61 prosent av barna ville sannsynligvis fått en psykiatrisk diagnose hvis de var blitt utredet.

Halvparten av barna mellom 11 og 17 år hadde symptomer på posttraumatisk stresslidelse.

Det var dobbelt så høy risiko for psykiske lidelser hos barna på Sjælsmark sammenlignet med nyankomne flyktningbarn.

Mange av barna sliter med søvnproblemer, mareritt og nedsatt appetitt.

Blant tiltakene som Røde Kors foreslo for å gjøre noe med situasjonen, var blant annet at beboerne skulle få lage mat selv.

«Behovet for selv å lage mat kan fra et utenforstående perspektiv se ut til å være en mindre ting, men det har en sterk funksjon i alle familier», skriver Røde Kors i rapporten.

Flere på glid

Familiene som bor på Sjælsmark får ingen økonomiske ytelser, men får en pakke med nødvendige ting annenhver uke og får mat i kantinen til faste tider.

En youtube-video av en far som blir nektet å gi brokkoli og poteter til sin fem år gamle sønn tidligere i år, satte fyr på debatten. Potetene var nemlig forbeholdt de aller minste barna, ifølge Politiken.

Nå har forholdene på utreisesenteret – og spesielt matlagingen – blitt tema i valgkampen. To av statsminister Lars Løkke Rasmussens støttepartier, Liberal alliance og De konservative, har sagt at de vil lempe på reglene på senteret. Folketingsrepresentant Laura Lindahl fra Liberal Alliance sier til Politiken at de ikke kan være bekjent av psykisk mistrivsel av barn.

Også Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen sa nylig at barnefamiliene gjerne må få lage mat, forutsatt at de ikke får noen kontantytelser.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Fakta: Valg i Danmark 5. juni er det folketingsvalg i Danmark. I dag regjerer det borgerlige partiet Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Socialdemokraternes Mette Frederiksen er største utfordrer. I årets valg har det kommet tre nye partier, blant annet det islamfiendtlige partiet Stram Kurs. Før helgen åpnet statsminister Lars Løkke Rasmussen for regjeringssamarbeid med sosialdemokratene for å demme opp for ytterfløyene. X

Tidligere denne uken åpnet statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) døren på gløtt for å la foreldrene lage mat selv, men snudde raskt igjen. Hans innvandringsminister Inger Støjberg har gjort det klart at det ikke kommer på tale.

For bare et par måneder siden vedtok Folketinget det de kaller paradigmeskiftet, et begrep som Dansk Folkeparti har gjort til sitt.

Det handler om at flyktninger skal sendes hjem så snart forholdene i hjemlandet tillater det. Derfor har for eksempel integrasjonsstøtten blitt kuttet og omdøpt til hjemsendelsesytelse.

Morten Uglum

«Vil gjøre danskene myke»

Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl sier i et intervju med Berlingskes sjefredaktør Mette Østergaard at «det er ikke et spørsmål om man skal få poteter eller ikke skal få poteter. Det er et spørsmål om: Sørger vi for at man, når man er på en slikt senter, faktisk reiser hjem».

Han advarer mot at man bruker barna for å «få danskene myke i knærne». På spørsmål fra avisen om det ikke finnes en nedre grense for hvordan man skal behandle barn i Danmark, svarer han at foreldrene ikke kan bruke barn i et spill for å bli i landet.

Meningsmålingene tyder på at rødt flertall i Danmark i valget 5. juni. Sosialdemokratenes støttepartier vil alle ha barna ut av senteret og mener at det er sted som skal brukes først rett før utreisen.