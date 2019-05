I slutten av april troppet politi med skuddsikre vester og kalasjnikov-geværer opp hos det eldre ekteparet i Dagestan, sør i Russland. De oppsøkte også andre familiemedlemmer midt på natten.

Politiet sa at de lette etter bloggeren som kaller seg Stalingulag, og at vedkommende var mistenkt for terrorisme. Det skulle være en mobiltelefon som kunne spores til denne familien. Da bestemte bloggeren seg for å stå frem.