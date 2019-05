Nå koker den britiske lederkampen ned til ett spørsmål

«Deal» eller «no deal» er nå blitt det avgjørende spørsmålet i diskusjonen om hvem som skal overta styringen av Storbritannia. Brexitpartiets triumf i helgens EU-valg har fått flere av lederkandidatene til å åpne for å forlate EU uten noen avtale, skriver The Times.

Det vil være politisk selvmord å gå inn for å forlate EU uten noen skilsmisseavtale, advarte utenriksminister Jeremy Hunt i helgen. Han er en av flere kandidater til å overta lederjobben i Det konservative partiet etter at Theresa May går av 7. juni.