Flere av de demokratiske presidentkandidatene vil at Kongressen skal innlede en riksrettssak mot president Donald Trump.

Spekulasjonene om riksrett skjøt ny fart onsdag etter uttalelsene til spesialetterforsker Robert Mueller om at det aldri var snakk om å reise tiltale mot Trump under granskingen av det såkalte Russland-sporet.

Muellers begrunnelse var at justisdepartementets retningslinjer ikke åpner for tiltale mot en person som er utøvende president.

– Hvis vi hadde vært overbevist om at presidenten IKKE hadde begått en kriminell handling, så hadde vi sagt det, sa spesialetterforsker Robert Mueller da han uttalte seg om rapporten som bærer hans navn for første gang onsdag.

Dette er en henvisning til at Mueller ikke konkluderte i rapporten om hvorvidt president Donald Trump har brutt loven ved at han forsøkte å hindre etterforskingen. Mueller understreket at han ikke kunne vurdere å tiltale presidenten for en kriminell handling, fordi det strider mot justisdepartementets retningslinjer.

– Å tiltale presidenten for en kriminell handling mens han sitter i Det hvite hus var ikke et alternativ. Det er i konflikt med grunnloven, sa Mueller.

Vil holde Trump ansvarlig

Departementet har tidligere konkludert med at en sittende president ikke kan tiltales for kriminelle handlinger i en domstol. Det eneste alternativet til straff for en president er riksrett, som er en politisk prosess. Det er Representantenes hus som reiser riksrett.

– Mueller sier i klare ordelag at Kongressen har en juridisk og moralsk forpliktelse til å innlede en riksrettsprosess umiddelbart, sier den demokratiske senatoren Corey Booker.

Senator Kamala Harris, som er medlem av Senatets justiskomité, og en av presidentkandidatene, sier at det nå er opp til Kongressen å holde president Trump ansvarlig for sine handlinger.

– Vi må sette i gang denne prosessen. Det er vår plikt etter grunnloven, sier Harris i en twittermelding.

Tidligere visepresident og den som leder kappløpet på demokratisk side, Joe Biden, har ennå ikke kommentert Muellers uttalelser.

Andre ledende demokratiske kandidater som senator Elizabeth Warren, borgermester Pete Buttigieg fra Indiana og tidligere kongressrepresentant Beto O'Rourke har også tatt til orde for at en riksrettsprosess må komme i gang.

– Rapporten er mitt vitnemål

Gjennom to år med etterforskning av Trumpregjeringens forhold til russiske interesser har Mueller unngått å uttale seg offentlig. Etterforskningen var svært lukket og klarte å hindre lekkasjer.

– Dette er det eneste jeg kommer til å si om etterforskningen, sa Mueller i løpet av sin ni minutter lange uttalelse.

– Ethvert vitnemål (for Kongressen) kommer ikke til å gå utover det som står i rapporten. Rapporten er mitt vitnemål.

Mueller minnet flere ganger om at russernes innblanding i valget var utstrakt og alvorlig. Han understreket at det derfor har vært svært graverende at noen har forsøkt å hindre etterforskningen. Flere av Trumps nærmeste medarbeidere er tiltalt for å ha løyet til spesialetterforskeren og for å ha gitt misvisende og falske opplysninger under ed i Kongressen.

– Det vi etterforsket var av avgjørende betydning. Derfor var det viktig å få korrekt og sannferdig informasjon, sa Mueller.

– Å hindre eller lyve til etterforskere er et angrep på kjernen i statens arbeid med å finne sannheten og holde lovbrytere ansvarlig, sa Mueller.

Krangler om rapporten

I etterkant av at Mueller-rapporten ble offentliggjort, har det vært sterke motsetninger mellom demokrater og republikanere om hvordan den skal tolkes. Den demokratisk-styrte delen av Kongressen, Representantenes hus, har stevnet flere inn for å vitne om arbeidet og innholdet. De ønsker også at Mueller skal vitne.

Demokratene forlanger også å få en usladdet variant og tilgang til det underliggende bevismaterialet.

Mueller skrev et kritisk brev til justisminister William Barr om hvordan rapporten er blitt behandlet tidligere i vår.

Fakta: Fakta om Russland-granskningen * 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. * Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør og nesten 500 ransakelsordrer. * Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre. * Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder. * Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken. * 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport. * To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland. * 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen. (Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP) X

Kamp i domstolene

Det hvite hus har avvist mange av demokratenes krav, blant annet om å la Trumps tidligere juridiske rådgiver i Det hvite hus, Don McGahn, få vitne.

McGahn møtte ikke opp på høringen i justiskomiteen for en drøy uke siden. Det hvite hus argumenterte for at presidentens rådgivere har immunitet fra Kongressens stevninger.

Republikanerne og Trump har dessuten vendt oppmerksomheten mot bakgrunnen for etterforskningen, som presidenten har kalt en heksejakt. Republikanerne vil granske hvordan etterforskerne har jobbet, inkludert hva de la til grunn for å tilgang til å avlytte mistenkte aktører. Trump har gitt jutsisminister Barr svært utvidede fullmakter for å gjennomføre en slik granskning.

Dette er Mueller-rapporten

En sladdet versjon av Mueller-rapporten ble overlevert til Kongressen i påsken. Samtidig ble den offentliggjort. Rapporten er delt i to. Den første delen omhandler hvorvidt Trump og kampanjeapparatet hans konspirerte med Russland eller russiske aktører for å påvirke valget. Den andre delen handler om hvorvidt Trump hindret rettens gang ved å forsøke å sabotere etterforskningen.

Mueller konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig bevis for at Trump hadde brutt loven ved å samarbeide med russerne. Når det gjaldt hindring av rettens gang unngikk imidlertid spesialetterforskeren å konkludere.

Justisminister William Barr oppsummerte rapporten i et kort notat, der han slo fast at det ikke er grunnlag for at Trump har brutt loven på noen av punktene.