Dansk politiker anmelder radiostasjon for aprilspøk

Pia Adelsteen, dansk politiker i Folketinget for Dansk Folkeparti, anmeldte onsdag radiokanalen Radio24syv til politiet, skriver Dansk Radio.

1. april ble hun oppringt av en fiktiv karakter kalt Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, spilt av komikeren Frederik Cilius, i satireprogrammet Den Korte Radioavis.

Komikeren fortalte Adelsteen at en lastebil hadde kjørt inn i spisestedet A’Porta i Mariager, som hun eier sammen med mannen Kim Christiansen, som også er politiker, og at en person var død.

Aprilsnarren var ment som en spøk rundt en debatt som har pågått om hvor mye trafikk som skal gå gjennom byen i Mariager og om det er behov for en ringvei rundt bysentrum.

– Sykt og ondskapsfullt

Innslaget varte i rundt ett minutt og ble avsluttet med at det ble ropt «aprilsnarr» i telefonen. Radio24syv har beklaget gjentatte ganger for at de begikk «en stor og dum feil», men politikeren har valgt å anmelde saken likevel.

– Jeg synes det var ganske ubehagelig, og jeg synes ikke at man som radiostasjon, journalister og redaktører skal slippe unna det bare ved å legge seg flate og sende en bukett med blomster. Det her skal stoppes, sier Adelsteen til DR.

Hun sier hun fryktet at det kunne være datteren, svigersønnen eller ett av de tre barnebarna som var døde, og slett ikke tenkte over at det var 1. april.

– Jeg synes det som skjedde, var sykt og ondskapsfullt, sier hun.

– Vi unnskylder gjerne igjen

Ifølge den danske straffelovens paragraf 130 og 131 er det ulovlig å utgi seg for å ha en offentlig myndighet man ikke har, eller utøve en slik myndighet.

Man kan straffes med bøter eller fengsel henholdsvis i opp til seks måneder eller to år, dersom man finnes skyldig i å ha brutt loven etter en av disse to paragrafene, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Sjefredaktør Jørgen Ramskov i Radio24syv vil ikke kommentere politianmeldelsen og viser til at de har beklaget hendelsen både skriftlig og muntlig til Adelsteen og ektemannen.

– Vi har unnskyldt og beklaget. Hva Pia Adelsteen gjør, kan ikke vi bestemme. Men vi unnskylder gjerne igjen, sier Ramskov til dansk TV 2.