De har bedt til Gud og skrevet til dronningen. – Dette brexit-sviket er ikke til å holde ut

Fredag kveld var det kaotiske tilstander utenfor Det britiske parlamentet.

Titusenvis av demonstranter og brexitmotstandere «beleiret» plassen og gatene rundt Westminster. Politioppbudet var enormt. Over parlamentet sirklet politihelikoptre.

– Vi trenger ingen «bloody deal»

– Vi har bedt til Gud og skrevet til dronningen. Vi blir både rasende og religiøse av dette sviket.

Det sier ekteparet Elizabeth og Robin Grey. Fredag kveld var de blant tusenvis av demonstranter som samlet seg utenfor parlamentet.

– Vi trenger ingen «bloody deal», vi trenger ikke denne forbaskede avtalen, sier Robin.

– Bare få oss ut av EU nå. Det var det dere lovte for to år siden. Et rent brudd med EU. Kan det være så vanskelig? spør Elizabeth.

Hun forteller at Robyn har skrevet brev til Dronning Elizabeth og bedt henne rydde opp. Selv har hun bedt til Gud om at dette marerittet må ta slutt.

– EU har gitt oss en elendig avtale

– Det våre politikere som har sviktet. Men jeg tror også EU bevisst har gitt oss en elendig avtale. For å skremme andre EU-land fra også å ville forlate dette monsteret i Brussel, sier Jos Haynes fra Devon.

Dette er den pensjonerte økonomens første demonstrasjon. Men det er det verdt, mente han.

– Hvor vanskelig kan det være bare å gi oss en vanlig handelsavtale. Land har jo hatt det i årevis. Og det fungerer utmerket, sier han.

Brexit-generalene oppildnet massene

Blant tusenvis av demonstranter var også brexit-motstandernes «superstjerner».

Brexit-general Nigel Farage holdt en flammende appell. Det samme gjorde Tommy Robinson, den tidligere lederen av English Defence League, som nå har meldt seg inn i UKIP.

Robinson var i mange år ytre Høyres «superstjerne». Der Robinson viser seg, lukter det som regel bråk. Men hittil fredag har demonstrasjonene foregått uten konfrontasjoner.

Fakta: Skilsmisseavtalen stemt ned tre ganger Skilsmisseavtalen regulerer vilkårene for Storbritannias uttreden av EU. Avtalen legger opp til en overgangsperiode frem til 31. desember 2020. Dette skal gi Storbritannia tid til å forhandle frem nye avtaler med EU og andre land. Ordningene for Nord-Irland innebærer at overgangsperioden kan bli forlenget én gang hvis EU og Storbritannia ikke klarer å finne alternative løsninger i tide. Er de fortsatt uenige, vil en reserveløsning tre i kraft. Den innebærer at Storbritannia blir værende i EUs tollunion på ubestemt tid. For å sikre like konkurransevilkår må Storbritannia følge EUs konkurranseregler, regler for statsstøtte, miljøstandarder og arbeidslivsregler. Avtalen inneholder dessuten detaljerte bestemmelser om hvordan tvisteløsning og håndheving av avtalen skal fungere. Avtalen ble nedstemt med 230 stemmer 15. januar, og med 149 i en nytt forsøk 12. mars.

Seiersmarsjen ble tidenes protestmarsj

Fredag kveld skulle EU-motstanderne feiret at den store Brexit-dagen var kommet. 29. mars klokken 23.00 var tidspunktet britene skulle forlate EU.

De ivrigste hadde marsjert fra Sunderland til London, en strekning på over 400 kilometer. Marsjen har vært ledet av brexit-generalen Nigel Farage.

Planen var å ankomme hovedstaden som seiershelter. I stedet ankom de London med gnagsår og såre føtter. Og forbannet politikerne.

Men samtidig hadde ingen tenkt å gi opp. De har fortsatt troen at britene kan komme seg ut.

Stemte ned Theresa Mays avtale for tredje gang

Samtidig fortsatte dramaet og kaoset i Underhuset. Mens demonstrantene vokste utenfor, ble Theresa Mays brexit-avtale stemt ned for tredje gang.

Denne gangen fremmet hun en nedstrippet versjon der kun selve utmeldelsen skulle stemmes over, og ikke det som kalles den politiske erklæringen for videre samarbeid med EU.

Men heller ikke det hjalp.

Kaoset fortsetter

Dermed fortsetter det politiske kaoset neste uke. Det er ventet at parlamentet alt på mandag vil starte med nye avstemninger. Tanken er at de skal gå gjennom alle mulige alternativer på nytt og bruke eliminasjonsmetoden for å komme frem til noe det kan bli flertall for.

Da nederlaget var klart, sa statsminister Theresa May at konsekvensene av Underhusets vedtak er alvorlige.

I utgangspunktet skal Storbritannia nå forlate EU 12. april. EU-kommisjonen sier i en uttalelse at en «no deal»-exit 12. april er et sannsynlig scenario.

– Det er om bare 14 dager. Det er ikke nok tid til å bli enige, lage lovgivning og ratifisere en avtale. Og samtidig sier Underhuset at det ikke vil forlate EU uten avtale. Så vi må finne en måte fremover, sa May.

Dette øker faren at britene kræsjer ut av EU 12. april. Både markedene og EU reagerte umiddelbart: Pundet falt og det blir krisemøte i Brussel 10. april.

