Forklart: I dag stilles Trump for riksrett. Her er det du trenger å vite.

Kort fortalt:

På mange måter ligner riksrett på en rettssak i en vanlig domstol. Forskjellen er at de som sitter i Representantenes hus tar ut tiltale, og at senatorene er dommerne. Dersom to tredjedeler av senatorene bestemmer seg for å dømme ham, må Donald Trump flytte ut av Det hvite hus.

Det er en historisk prosess som bare skjedd to ganger tidligere.

Her har vi samlet det du trenger å vite om de dramatiske dagene som venter i USA.

Og øverst i saken finner du en bonusepisode av Forklart. Der trekker vi paralleller mellom saken mot Bill Clinton i 1999 og saken mot Donald Trump.

Bruker du ikke Spotify, finner du episoden i Itunes eller på denne samlesiden. Forklart er gratis og ligger overalt der du finner podkast.

Det amerikanske Senatet

Det som skjer etterpå:

«Alle» tror Trump blir frikjent. Riksretten kan likevel bli avgjørende for hvem som bli USAs neste president. Ekspertene er usikre på hvem som tjener mest på prosessen.

Det aller enkleste:

Kan riksrettssaken ende med fengsel for USAs president, Donald Trump? Må han møte opp personlig? Må han ha begått en forbrytelse for å bli dømt?

Det som går litt mer i dybden:

USA-korrespondent Øystein Langberg snakker med Aftenpoddens Lars Glomnes om det mest interessante som skjer i den dramatiske amerikanske politikken om dagen.

Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

Det enda litt mer kompliserte:

Trump er anklaget for å ha forsøkt å fuske foran 2020-valget ved å få Ukraina til å sverte hans politiske motstandere. Og senatorene som bestemmer Trumps skjebne, har et vell av beviser. Men bare en håndfull av disse bevisene kan knyttes direkte til presidenten.

ANDREW KELLY / Reuters / NTB scanpix

Og til slutt det litt mer lystige:

Kveld etter kveld går USAs programledere på skjermen og gjør narr av presidentens opptreden i Ukraina-saken.