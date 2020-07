Voldelig natt i USA: Sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker fortsetter

Ildspåsettelse, hærverk, skyting og påkjørsler har overskygget flere fredelige demonstrasjoner mot politivold og rasisme i USA.

Bygninger nær King County Juvenile Detention Center i Seattle sto i flammer etter å ha bli antent under demonstrasjoner lørdag. Ted S. Warren / AP / NTB scanpix

Reaksjonene på George Floyds død er ikke over. Den 46 år gamle mannen havnet under en politimanns kne, ropte 21 ganger at han ikke kunne puste, og døde like etter.

Natt til søndag fortsatte protestene mot politivold i USA. Mange steder har situasjonene utviklet seg til gatekamper og sammenstøt mellom føderale sikkerhetsstyrker og demonstranter.

Seattle: 45 personer arrestert, 21 politifolk skadet

Tusenvis møtte lørdag opp i det som er byens største Black lives matter-demonstrasjon på flere uker. 45 personer ble arrestert, og 21 politifolk ble skadet. Én behandles på sykehus.

Politiet brukte såkalte ikke-dødelige våpen for å spre folkemengden etter at et en føderal bygning ble angrepet av demonstranter.

Demonstrasjon mot politivold i Seattle lørdag 25. juli. Ted S. Warren / AP / NTB scanpix

Tidligere denne måneden døde en 24 år gammel kvinne etter at hun ble påført kritiske skader da en bil kjørte rett inn i en demonstrasjon mot politivold i Seattle.

I et hasteinnkalt rettsmøte fredag kveld, satte en føderal dommer foten midlertidig ned for Seattles nye politilov som skulle ha vært virksom fra søndag.

Seattle meislet ut en ny lov som forbyr politiet fra å bruke tåregass, pepperspray og sjokkgranater for å kontrollere folkemengder og splitte opp demonstrasjoner. Loven ble enstemmig vedtatt av byrådet i Seattle i forrige måned.

Kentucky: Tre personer skutt, bevæpnede grupper i demonstrasjon og motdemonstrasjon

Tre medlemmer av militsgruppen NFAC, som står for «Not F**king Around Coalition», ble skutt da de marsjerte for rettferdighet for Breonna Taylor lørdag.

Breonna Taylor ble skutt åtte ganger av politiet etter at de uten forvarsel stormet leiligheten henne 13. mars i år for å gjennomføre en narkorazzia. Det ble ikke funnet narkotika i leiligheten hennes, og hun var selv ikke mistenkt.

Bevæpnede NFAC-medlemmer marsjerte i Kentucky 25. juli. Bryan Woolston / Reuters/ NTB scanpix

Demonstrantene ble ikke livstruende skadet, og den som skjøt, var medlem av samme gruppe. Grunnlegger John «Grand Master Jay» Johnson beskrev hendelsen til ABC News som et uhell.

Medlemmer av Kentucky Three Percenters Militia ved en veisperring i Louisville, Kentucky. Bryan Woolston / Reuters/ NTB scanpix

Den høyreekstreme, paramilitære gruppen Three Percenters dukket også opp i Kentucky lørdag, også de bevæpnet. Gruppen har frontet både klimaskepsis og anti-koronatiltak.

Oakland: Demonstranter satte fyr på rettsbygning

En fredelig demonstrasjon i protest mot president Donald Trumps beslutning om å sende føderale sikkerhetsstyrker inn i flere amerikanske byer, utviklet seg lørdag kveld til opptøyer.

En rettsbygning ble påtent, det ble knust vinduer, det ble skutt fyrverkeri og kastet maling mot en politistasjon og brukt laserpekere mot politifolk.

Politiet i Oakland ba arrangører og demonstranter om å samarbeide for å skape trygge rammer for protestene.

I en video postet av politiet på Twitter, blir en barrikade sparket ned.

Søndag morgen ba politiet på ny publikum om å holde avstand og etterfølge lov og orden.

Denver: Bilfører kjørte inn i demonstranter

En bilfører kjørte inn i en folkemengde som demonstrerte i en forstad til Denver lørdag, og en demonstrant ble skutt av en annen demonstrant, opplyser politiet.

Demonstrantene gikk på en hovedvei gjennom forstaden Aurora da et kjøretøy kjørte gjennom folkemengden. Politiet melder også om at en demonstrant skjøt med et våpen og traff minst én annen person som demonstrerte. Skuddofferet ble sendt til sykehus og tilstanden var stabil, opplyser politiet.

Videre knuste demonstranter vinduer på en rettsbygning, og det ble satt fyr på et kontor. Politiet erklærte demonstrasjonen ulovlig og beordret de fremmøtte til å forlate området.

Politiet understreket søndag morgen at de fleste demonstrantene var fredelige, men at et fåtall kuppet budskapet og forårsaket store materielle skader.

Texas: En person skutt og drept

Flere skudd ble løsnet under en Black lives matter-demonstrasjon i Austin, Texas, i går kveld. Ifølge Reuters skal den mistenkte ha hatt med seg en rifle og skutt en mann som satt i bilen sin.

Politi og publikum samles rundt en skutt demonstrant. Hiram Gilberto / Reuters / NTB scanpix

Den antatte gjerningsmannen er pågrepet. Ingen andre skal ha kommet til skade.

Føderale styrker og demonstranter i gatekamper mot hverandre

Spenningen har økt under pågående demonstrasjoner i USA etter at Washington har sendt føderale sikkerhetsstyrker inn i Portland i Oregon for å slå ned slå ned demonstrasjoner og hærverk på bygninger der.

En amerikansk dommer avviser delstaten Oregons anmodning om å stanse føderale styrker fra å pågripe demonstranter i Portland.

Bruken av føderale sikkerhetsstyrker i Portland har ført til strid mellom lokale myndigheter og Trump-administrasjonen. CAITLIN OCHS / X06599

Delstaten mangler grunnlag til å gå til søksmål på vegne av demonstranter, het det i begrunnelsen fra dommer Michael Mosman fredag.

Eksperter har gitt utrykk for at de frykter konstitusjonell krise på grunn av bruken av føderale sikkerhetsstyrker mot demonstranter i byer som har egne politistyrker, men der det ikke er lokal vilje til å slå med på demonstrasjonene.

I Colorado har demonstrantene rettet oppmerksomheten mot Elijah McClain, som døde under lignende omstendigheter som George Floyd.