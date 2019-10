Jimmy Carter falt og måtte sy flere sting

Han fikk et blått øye og måtte sy 14 sting over øyebrynet etter at han snublet og falt hjemme i huset sitt i Plains i Georgia.

Trass i fallet deltok både han og hans kone Rosalynn, som er 92, ved starten på et byggeprosjekt i regi av Habitat for Humanity i Nashville i Tennessee søndag. Prosjektet varer til fredag.

Under åpningsseremonien hadde han på seg en cap fra baseballaget Atlanta Braves, men venstre øye var opphovnet, og han hadde en bandasje over øyebrynet.

Carter overlevde kreft i 2015 og har litt problemer med å gå etter en hofteoperasjon i mai, men stiller likevel stadig opp som søndagsskolelærer og fortsetter sitt humanitære arbeid.

Han har hatt besøk hjemme i Plains av flere av de demokratiske presidentkandidatene, men har ennå ikke gitt uttrykk for støtte til noen av dem.