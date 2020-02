Topartisystemet i Irland er dødt. Den mørke fortiden er glemt. Nå kan ingen ignorere valgvinneren.

– Dette er en revolusjon! Vi er klare til å danne regjering. Dette landet har ikke lenger noe topartisystem, jublet Sinn Féins leder, Mary Lou McDonald etter valgseieren.

For det som har skjedd i Irland er et politisk jordskjelv. De to sentrums-høyrepartiene Fine Gail og Fianna Fáil, som har dominert irsk politikk i et hundre år, er utmanøvrert.

Sinn Féin, som historisk sett har vært tilknyttet IRA (Den irske republikanske hær) og ønsker en gjenforening av Irland, har aldri vært noen sterk kraft på sørsiden av øya. Inntil nå.

Fakta: Resultatet fra valget i Irland Sinn Féin: 24,5 prosent Fianna Fail: 22.2 prosent Fine Gael 20.9 prosent Uavhengige: 12.2 prosent De Grønne: 7.1 prosent Labour: 4.4 prosent

Fakta: Partiene i Irland Irland var inntil valget styrt av en mindretallsregjering ledet av statsminister Leo Varadkar fra Fine Gael. Fine Gael er et sentrum-høyre-parti. Det støttet avtalen med britene som opprettet Den irske fristaten i 1921. Fianna Fáil hører også til sentrum-høyre, og har historisk vært det største partiet i republikken. Partiet var imot avtalen med britene og ønsket full uavhengighet. Fianna Fáil ledes av Micheál Martin. Sinn Féin er aktivt på begge sider av irskegrensen og ønsker å gjenforene øya Irland. Historisk har partiet vært tilknyttet IRA (Den irske republikanske hær), som i lang tid drev en væpnet kamp mot britisk styre i Nord-Irland. Kilde: NTB

Valgtaperne vurderer samarbeid

Før valget var de to statsbærende partiene helt kategoriske: Det var uaktuelt «å ta i Sinn Féin». Men allerede nå er partiene på glid:

– Jeg er en demokrat. Vi må lytte til folkets dom, sier leder for Fianna Fáil, Micheál Martin dagen derpå.

Leo Varadkar, som til nå har ledet Irlands mindretallsregjering, har foreløpig ikke rikket seg en meter og vil ikke samarbeide. Men i partiet er meningene delte:

– Det er tid for å plukke opp bitene og se om vi kan klare å skape en styringsdyktig regjering, sier Neale Richmond parlamentsmedlem i partiet.

Frykten for partiets fortid er borte

Mary Lou McDonald avviser all kritikk om at partiet fortsatt har sympatier og tette forbindelser til paramilitære grupper og arvtagere etter IRA, terrororganisasjonen som i lang tid drev en væpnet kamp mot britisk styre i Nord-Irland.

– Krigen er over, og det har den vært i årtier, fnyser McDonald når hun blir spurt om Sinn Féins fortid.

I 2018 overtok hun som leder etter den mer kontroversielle Gerry Adams. Adams hadde i lange perioder innreiseforbud til Storbritannia.

I 2013 ga Gerry Adams avkall på alle politiske verv i Nord-Irland i et forsøk på å bli valgt inn i den irske nasjonalforsamlingen. Partiet mente tiden var moden for å bygge en tilsvarende maktbase på sørsiden av grensen. Sinn Féins mål har hele tiden vært et gjenforent Irland, men nå med politiske midler.

Et venstreparti for EU og multikulturalisme

Sinn Féin under Mary Lou McDonald er blitt et klassisk europeisk venstreparti, og med stor appell til unge velgere, mener politiske eksperter.

Mary Lou McDonald kommer selv fra en middelklassefamilie, er universitetsutdannet og har blant annet studert engelsk litteratur ved det anerkjente Trinity College i Dublin. Hun har også en master i europeisk politikk og integrasjon fra universitetet i Limerick.

I valgkampen har partiet appellert til unge og urbane velgere. Partiet har da også frontet saker denne gruppen er opptatt av: muligheten for å komme inn på boligmarkedet, gode velferdsordninger og ønsket om et utadvendt Irland.

– Hun er smart, full av selvtillit, hun formulerer seg glimrende og er en god debattant, sier Deaglan de Breadun, forfatter at boken «Power Play: The Rise of Modern Sinn Féin».

– Og det hjelper antagelig velgerne sør for grensen at hun ikke har en dialekt fra Nord-Irland.

Velgere til låns eller et fremtidens Irland?

– Sinn Féin er et venstresosialistisk og nasjonalistisk parti, men kan ikke sammenlignes med de mørke nasjonalistiske eller immigrasjonsfiendtlige partiene i Europa, skriver David McWilliams, økonom, forfatter og kringkaster i en analyse av «nye Sinn Féin» i Financial Times.

-Partiet støtter den nye liberale abortloven og de homofiles rettigheter i Irland. Sinn Féin er et katolsk parti, men har ikke et anti-liberalistisk syn som det katolske partiet i Polen. De ligner ikke anti-immigrasjonspartiene i Italia eller seperatistpariene Catalonia. De er også for EU og mot hvordan brexiterne i Storbritannia ignorerte irene i forhandlingene med EU, skriver han og legger til: De etablere partiene i Irland er døende. «New Ireland is up for grabs», konkluderer han.

