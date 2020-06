Princeton-universitetet fjerner Woodrow Wilsons navn

– Vi går til dette ekstraordinære skrittet fordi vi mener at Wilsons rasistiske holdninger og politikk gjør ham til en upassende navnebror for en skole hvis ansatte og nåværende og tidligere studenter må være fullt forpliktet til å bekjempe rasismen i alle sine former, skriver det prestisjetunge universitetets legatstyre i en uttalelse lørdag.

Det er en helomvending fra en beslutning styret gjorde for fire år siden om å beholde navnet på sitt samfunnsvitenskapelige fakultet – Woodrow Wilson School of Public and International Affairs.

Også universitetets Wilson College skal nå få nytt navn etter den nye vurderingen, som ble tatt i kjølvannet av drapet på George Floyd og andre svarte amerikanere.

Beslutningen omtales som et historisk vendepunkt etter mange år med protester blant studenter som er kritiske til plassen Wilson har hatt.

Wilson var guvernør i New Jersey fra 1911 til 1913, før han ble USAs 28. president fram til 1921. Han støttet segregering og innførte det i en rekke føderale etater som ennå ikke hadde raseskille. Han forbød også svarte studenter å studere ved Princeton mens han var universitets rektor, og han snakket om Ku Klux Klan i positive ordelag.