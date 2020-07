Nederland stevner Russland for deltakelse i nedskyting av malaysisk fly

Nederland stevner Russland for Den europeiske menneskerettighetsdomstol for angivelige deltakelse i nedskytingen av et passasjerfly over Ukraina i 2014.

298 mennesker ble drept da passasjerflyet ble skutt ned over separatiskkontrollerte områder i Øst-Ukraina i juli 2014. Evgeniy Maloletka / TT / NTB Scanpix

NTB-AP

Nå nettopp

Et russiskprodusert prosjektil traff passasjerflyet fra Malaysia Airlines 17. juli 2014. Missilet ble skutt opp fra et område kontrollert av de russiskstøttede opprørerne i det østlige Ukraina.

Alle de 298 om bord mistet livet. 193 av dem var nederlandske statsborgere.

Flere pårørende og etterlatte har reist sak ved menneskerettighetsdomstolen, og den nederlandske regjeringens beslutning er ment å legge politisk vekt til sakene.

– Det er den nederlandske regjeringens høyest prioriterte oppgave å bidra til en rettferdig behandling for alle ofre og deres etterlatte, sier statsminister Stef Blok.

Russiske myndigheter har konsekvent avvist enhver befatning med nedskytingen av Boeing 777-maskinen.